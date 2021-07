Exembajador argentino en Bolivia admitió que "pudo existir un circuito paralelo" para las armas durante el golpe

El exembajador argentino en Bolivia y actual ministro de Trabajo de Jujuy, Normando Álvarez García, reconoció este martes que "pudo existir un circuito paralelo" durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

"La embajada argentina no participó en nada en contra del gobierno de Evo (Morales). Como Embajada no estuvimos involucrados en algo raro, claro que siempre puede existir un circuito paralelo. Era un momento de anarquía e irregularidades", señaló el exfuncionario de Mauricio Macri en diálogo con Radio Con Vos.Tras la denuncia formal que presentó el Gobierno nacional contra el exmandatario y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de "material represivo" a Bolivia en momentos en que se consumó el derrocamiento del líder cocalero, Álvarez García reiteró que las partidas pudieron haberse trasladado en carácter de "acuerdo"."Puede ser, puede ser, porque además en ese avión de regreso volvieron todos los familiares de los diplomáticos y de los agregados (de la embajada)", repasó el actual titular de la cartera laboral jujeña, lo que terminó de confirmar el arribo del Hércules C-130 en el cual se habrían enviado los pertrechos y materiales utilizados para la represión."Había pedido un mes antes, frente a la conmoción que se recibía, seguridad, porque no la había ni en la Embajada ni en la residencia. Dos días después de la renuncia de Evo, llegó un comando de Gendarmería Nacional con armamento y chalecos antibalas", agregó el exdiplomático para luego ampliar. "Se aduce que parte del armamento fue entregado a la Policía boliviana o al Gobierno (de facto de Áñez), o a la Fuerza Aérea (boliviana), qué sé yo. Ésa es la discusión. Es imposible que yo sepa", concluyó.Álvarez García rememoró el operativo de refuerzo de seguridad que en la actualidad es apuntado por las autoridades bolivianas como la operación en la que se concretó el envío de material represivo."Llegó el armamento, bajaron y lo llevaron a la embajada y a la residencia. El destino del armamento estuvo en la Embajada. Ahora, qué cantidad de cajas, todas esas cosas, yo no sabría decir. Estaban las cajas ahí, las cargaron. No sé distinguir una pistola de un revólver", se excusó.En otro tramo de la entrevista, el exfuncionario sentenció: "buscaron durante 18 meses y encontraron algo, una nota que yo no me acuerdo de haberla tenido y que el militar aduce que no es su firma y segundo que él había renunciado un día antes. Me molesta mucho porque la Embajada no participó en nada, en reuniones secretas, nada".