La lista de López Murphy contra Vidal en JXC: Sandra Pitta, el marido de Pampita y un columnista que vive en Brasil

Estamos en marcha. Es un orgullo el equipo que dará batalla en una elección absolutamente trascendental para nuestro país. Tenemos una enorme responsabilidad. Es el momento de recuperar la Argentina.#RecuperemosArgentina #UnCongresoFuerte pic.twitter.com/gRpTHlg9xV — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 15, 2021

Tras la confirmación de que, el partido que encabeza, decidiera aliarse con Juntos por el Cambio y otros 12 espacios en la Ciudad de Buenos Aires, quedó oficializado que el ex ministro de Fernando de la Rúa compatirá como candidato a diputado nacional contray ya adelantó parte de las listas que lo acompañarán: la científica ultramacrista, entre otros.Con estos nombres, la coalición opositora a nivel nacional pero oficialista en CABA ya tiene una aproximación a cómo serán sus enfrentamientos internos: López Murphy y sus flamantes acompañantes disputarán el 12 de septiembre con Vidal y su segundo, el economista radical, escribió el "Bulldog" que fue ministro de Economía, Defensa e Infraestructura durante el fatídico gobierno de La Alianza en sus redes sociales.En cuanto a las listas, en diputados nacionales López Murphy encabezará la nómina que irá contra la del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta., doctora en Biotecnología e investigadora del CONICET que se hizo famosa cuando acusó a Alberto Fernández de querer echarla del organismo de ciencia y tecnología cuando llegara al poder, cosa que jamás ocurrió, al igual que otros vaticinios respecto de las vacunas, entre otros.En el tercer lugar aparece, columnista de LN+, consultor económico, especialista en relaciones internacionales y docente en la Universidad Paulista de Brasil, donde vive hace muchos años. Debería mudarse a la Argentina definitivamente.Luego estará, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), lugar del que, según denunciaron varios dirigentes oficialistas, era la encargada de las maniobras para perseguir a ex funcionarios kirchneristasabogada. Además es abogada y miembro fundador de la agrupación Sera Justicia, también vinculada a la actual oposición.En quinto puesto estará, politólogo y especialista aerocomercial, más famoso actualmente por sus videos a los gritos desde su rol de "influencer".En la foto que publicó en el día de ayer López Murphy mostró unaEl empresario estará al frente de la lista de legisladores en CABA, acompañado por la abogaday el abogado con pasado como funcionario PRO y ladero de Patricia Bullrich,García Moritán se presenta como empresario gastronómico y Master en finanzas del CEMA. También preside Asociar, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja por transformar barrios vulnerables de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en donde se lo vio colaborando con organismos públicos para la entrega de agua y otros insumos.