Elecciones 2021: oficialismo y la oposición, cómo se establecieron las alianzas electorales

Cerraron las alianzas de los diferentes frentes electorales frente a la inminente llegada de las elecciones legislativas de este año y con la expectativa intacta hasta último momento las listas de oficialismo y oposición fueron presentadas de manera oficial en todas las jurisdicciones a nivel federal ante la Justicia electoral. Es así que los sellos con los que competirán en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoiras (PASO) del próximo 12 de septiembre y en las elecciones generales del 14 de noviembre ya fueron oficializados.En este sentido elcerró unido en los principales distritos del país y en la gran mayoría de los mismos, si bien en algunos casos incorporó nuevas figuras. En tanto el cierre defue un poco más movido: Por un lado sumó alde Margarita Stolbizer en Ciudad y Provincia, mientras que los ultraliberales dese sumaron en la Ciudad. José Luis Espert, mientras tanto cerró su propia alianza. Así, Florencio Randazzo sumó a "" de Graciela Camaño. Y, finalmente, la izquierda no consiguió una unidad total, aunque la mayoría de las corrientes terminaron aglutinadas en elEn el caso delse logró presentar al peronismo unido bajo su propio sello en casi todos los distritos del país, al igual que en las elecciones del 2019. El Gobernador de la Provincia de Buenos Airesformalizó el cierre de la alianza con una base de partidos que incluyóentre muchos otras agrupaciones municipales. Una de las nuevas incorporaciones es el partidoun espacio fundado por Gerónimo "Momo" Venegas para competirle electoralmente al kirchnerismo y que, en el último año, se fue acercando alEste mismo espacio, forma parte de la alianza deen el distrito porteño.Mientras tanto en lael FdT ya había firmado las actas el martes pasado: Con la incorporación del espacio de Matías Tombolini,que en el 2019 formó parte delAsi las cosas una de las figuras que resuena en la Ciudad es la del legislador porteño Leandro Santoro, quien podría aceptar el desafío de intentar sumar una banca más que se sume a las de Gabriela Cerruti, Carlos Heller y Gisela Marziotta. En el caso de Santa Fe, no obstante la interna entre el gobernador Omar Perotti y otros sectores del peronismo, el FdT reforzó el frente de unidad confluyendo espacios como el del Gobernadorentre otros.El martes por la tarde, el presidente Alberto Fernández afirmó que en el Frente de Todos "nadie sobra", sino que hacen "falta en la gestión de levantar la Argentina", y reafirmó su decisión de "cumplir con cada una de las promesas" que realizó durante su campaña presidencial en 2019. En el acto, se rodeó de posibles candidatos bonaerenes:Asimismo en el caso de, la senadora Anabel Fernández Sagasti lideró la unidad del peronismo provincial y sumó a la fuerza "" de José Luis Ramón, diputado de la oposición. Enpor otro lado, el FdT no logró concretar una alianza con el espacio del gobernador Juan Schiaretti. Uno de los 12 partidos que conforman el espacio es el GEN, que en laforma parte de JxC, luego de un acuerdo entre Margarita Stolbizer y Facundo Manes.Paralelamente la alianza opositora dese diferenció mucho de lo presentado en el 2019: Además del espacio de Stolbizer, se le sumó la de, liderada por Ricardo López Murphy. La lista del ex ministro de la Alianza que contará con nombres comoirá contra la de María Eugenia Vidal en las PASO del 12 de septiembre, y tiene como objetivo contener el voto de extrema derecha en territorio porteño. Así el espacio está conformado por las fuerzas. En la Provincia de Buenos Aires el frente electoral será distinto puesto que allí se sumaron al armado deAsí entonces el economista liberal, competirá en las PASO contra la nómina que encabezaráy que estará secundada por el periodista económico. También se destaca la incorporación en la alianza del partido GEN de Margarita Stolbizer. Mientras que en territorio bonaerense todavía no está claro si se logrará una lista de unidad, tras el anuncio de la precandidatura de(apoyada por el radicalismo y acompañada por Emilio Monzó), luego de que el jefe de Gobierno porteño y referente del PRO,, apoyara a su vice,en su pretensión de liderar las listas de la provincia de Buenos Aires.Espert, por otro lado, selló un frente propio llamado" que nuclea a la. Otros candidatos liberal-conservadores que se le escaparon a una alianza con JxC fueron Cynthia Hotton con su frentecon el que pretende "llevar a hombres y mujeres de fe al Congreso para que los valores cristianos vuelvan a la política", yque persigue una alianza con partidos vecinales.En tanto el ex ministro de Transporte,, también presentó su frente "Vamos con Vos" en la Provincia de Buenos Aires. El espacio incorpora a la "Tercera Posición" deliderado por Humberto Tumini, el lavagnismo y partidos vecinalistas como Acción Marplatense.Por último, el(FIT) cerró un armado casi de unidad con elCon el objetivo de emerger como "tercera fuerza a nivel nacional", el FIT se inscribió en 23 de las 24 jurisdicciones del país. Quedó por afuera, sin embargo, el-liderado por Manuela Castañeira- que se presentó solo en 13 provincias.