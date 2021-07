Con críticas a Bruglia, el Consejo de la Magistratura pidió por una ley que ordene los traslados

La sesión encabezada por la presidenta de la Comisión, Graciela Camaño, mantuvo un debate sobre qué hacer con los traslados y si bien hubo un acuerdo sobre el mecanismo cuando se trate de traslados "horizontales" es decir dentro de un mismo grado judicial, salió a escena la situación de los mencionados jueces."Los casos de Bruglia y Bertuzzi fueron distintos, nosotros llamamos a concurso y nos pusimos a analizar y vamos llamando al resto de los jueces trasladados. Lo estamos haciendo de manera muy responsable y cada caso de manera puntual.porque nosotros vemos lo que estamos haciendo, los concursos, el esfuerzo en pandemia, la verdad es que no puedo aceptar que Bruglia nos hable de inactividad porque estamos haciendo un gran esfuerzo","Lo agraviante de su planteo no lo puedo dejar pasar así cómo él no se presentó al concurso que sí se presentó Bertuzzi y esto es una opinión mía,porque cuando él se presentó fue de acuerdo a lo que decía la Constitución en su momento,completó.Entonces no quería dejar de mencionar esta cuestión puntual, no quería dejar de reflexionar junto a lo que plantearon los que me precedieron en el orden de la palabra y que tenemos que encontrar una solución aquí y en el Congreso de la Nación. Hay que agudizar el ingenio y establecer en qué casos pueden haber traslados, hay tribunales orales dónde debemos llevarlos a otros, entonces quiero hacer una distinción y no es nuestra intención, entiendo que debemos avanzar en el resto de los casos y lo estamos haciendo.manifestó.Por su parteen base a la reglamentación del 94, los de tipo A de tipo simétrico pasando de una sala a otra en un tribunal ordinario, esos traslados simétricos además se daban porque se cumplía a rajatabla la resolución del año 2000 del Consejo que era la norma de rango menor sobre traslados. Los traslados de Tipo B que era simétricos y dejaban de lado una cuestión reglamentaria no eran óbice para reglamentar esos traslados"."Esa propuesta que votamos y que fue muy relevante en forma mediática el año pasado, bienvenida la discusión de temas complejos,. No coincido con Tonelli en que no estamos en condiciones de propiciar una ley porque el propio fallo de la Corte lo propicia., continuó el letrado.Por último, Ustarroz dijo que "eEl representante de Juntos por el Cambio,. Las salvedades que no son claras del fallo de la CSJN y que debemos considerar es en los doctores que han conseguido un nuevo nombramiento pese a haber alcanzado los 75 años de edad y está el otro caso de los jueces que recibieron acuerdo del Senado para el cargo al cual fueron trasladados que también podría interpretarse que allí el lobby planteado por la Corte está saneado.