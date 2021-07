Quetglas sobre el macrismo: Fue una experiencia de aprendizaje que debemos superar, no repudiar

“Para mí son dos buenas noticias porque son dos personas reconocidas y con ascendiente en la opinión pública. Los dos hacen un gran aporte y representan la necesidad de ampliar el marco de debate”

En declaraciones a, el diputado nacional del bloque Juntos por el Cambiodestacó las candidaturas de, en la provincia de Buenos Aires y CABA, respectivamente., dijo.El legislador radical dijo que ambas incorporaciones son "auspiciosas para nuestra fuerza política” y agregó: “Hay que construir una oferta atractiva en torno a ellos y hay completar con el trabajo política de cercanía.”.Quetglas vaticinó un fortalecimiento del partido radical. “El radicalismo en Gualeguaychú hizo lo correcto y el Gobierno del ex presidente Macri tuvo puntos muy altos como la política exterior o la de infraestructura.”, dijo sobre la administración macrista., concluyó Quetglas, al tiempo que enfatizó: “Tenemos que construir una fuerza política mejor”.Tras la progresiva confirmación de los candidatos de Juntos por el Cambio, Quetglas analizó la dinámica electoral que sobrevive al oficialismo, del cual aun no se oficializó ningún candidato., señaló.Por otra parte, manifestó sus inquietudes sobre la denuncia ante el envío de armas ilegales a Bolivia en el marco del Golpe de Estado a Evo Morales.“Cuando se desató la violencia, en la Embajada Argentina en Bolivia se refugiaron familiares de Evo Morales. Fueron trasladados para garantizarles integridad física. Durante nuestro gobierno tuvimos un comportamiento diplomático en este sentido”, remarcó al destacar el trabajo de Álvarez García.Y recalcó, pese a que los presuntos delitos están en plena investigación y sumatoria de pruebas tanto en la justicia de Bolivia como en la de Argentina:Por último, cuestionó la reacción del gobierno deante los hechos sucedido en Cuba. Reconoció pertenecer a una generación política que siempre tuvo una visión condescendiente con la Revolución Cubana “pero la persistencia de 60 años sin pluralismo político, sin libertad de expresión y sin ampliar el marco comercial no fue buena”., analizó., cuestionó.