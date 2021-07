Tras el Covid "es una gripe", ahora Macri dice que hasta su hija Antonia hubiese pedido "todas las vacunas"

Mauricio Macri viró su negacionismo de la pandemia y ahora utilizó a su hija Antonia para ensayar una chicana contra el Gobierno

Horas antes de que se conozca que Estados Unidos donará a la Argentina la mayor cantidad (3,5 millones) de vacunas contra el coronavirus para un país de América Latina y a días de que el país superara los 100 mil fallecidos,El ex mandatario criticó el operativo de vacunación contra el coronavirus que está llevando a cabo el Gobierno en Argentina entrevistado por el periodista macrista Jonathan Viale, en LN+, canal al que vinculan al líder PRO.Macri volvió a lamentar las 100 mil muertes en el país y consideró que los manejos de la pandemia podrían haber sido distintos "si hubiesen tenido un poco de humildad y no tanto apego a temas ideológicos absurdos”., afirmó, y criticó que no se hayan cerrado acuerdos antes con laboratorios de Estados Unidos, cosa que quedó retrasada por la ley de vacunas consensuada con la oposición y dichas empresas farmacéuticas: “No haber tenido en el menú de alternativa las vacunas americanas que hubiesen salvado muchas, muchas vidas”.En ese punto es que Macri usó a su hija menor para hacer política con la tragedia y atacar al Gobierno:Llamativamente, Macri ahora se expresa preocupado por la pandemia, los fallecidos y la cantidad de vacunas, pero un mes atrás, el 18 de julio, el ex presidente le restaba importancia al Covid al compararlo, exactamente, con "una gripe un poco más grave".