De Mendiguren se mostró optimista de cara a un posible acuerdo con el FMI pero pidió no ser impacientes

El titular del BICE y ex presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, se mostró optimista de cara a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En línea con el ministro Martín Guzmán, el también ex ministro de Producción bregó por un acuerdo en el largo plazo con el organismo internacional.

En otro marco, se mostró preocupado por los números de la inflación que en el último mes registró más de tres puntos y que supera lo proyectado por el Gobierno este año. “Indudablemente nos gustaría que esté más baja pero vamos camino hacia la recuperación de la estabilidad. Nos preocupa este tema, en particular en lo que respecta a alimentos”, señaló.

, señaló De Mendiguren para quien “este problema hace que el Fondo no pueda no encontrar una solución”.En este marco, pidió:. “Una negociación buena para la Argentina nos va a llevar un tiempo pero soy optimista”, sostuvo al bregar por “un gestito” por parte del FMI.“Esto en el marco general de la economía va a generar buenas condiciones. Esto le da un escenario de perfiles de vencimientos que nos van a permitir dar buena la tendencia economía que ya no sea un rebote sino un crecimiento consolidado en el tiempo”, aseguró.Y agregó – en una posición similar a la exigida por Cristina Fernández de Kirchner - :Consultado sobre sus expectativas electorales – asumió en 2017 como diputado nacional pero se encuentra en uso de licencia por su función en el BICE – manifestó: “Estoy preocupado por resolver estos temas de corto plazo como lo es la vacunación, que nos está dando un aire de esperanza, en lo electoral todavía no me metí”concluyó.