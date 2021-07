Causa Qunitas: Aníbal Fernández iniciará acciones legales contra Graciela Ocaña

El exjefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, denunciará a la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, en el marco de la causa por plan Qunitas.

#PlanQunita El kirchnerismo quiere evitar el juicio oral y público porque no puede defenderse en esa instancia. Está buscando alcanzar la impunidad apoyándose en fiscales que no hacen su trabajo.https://t.co/Dpd7zYyUte — Graciela Ocaña (@gracielaocana) July 12, 2021

La decisión del exintegrante del Gabinete nacional de Cristina Kirchner tiene lugar tras el sobreseimiento que dictaminó este viernes el Tribunal Oral Federal Número 1 sobre el conjunto de los imputados."SOBRESEER a Oscar Alejandro MICHELI, Gustavo Oscar CILIA, Jorge Omar ARTAZCOZ, Dora María RUOCCO, Leandro Nicolás FLORES, Nicolás KREPLAK, Alicia Raquel ESCOBAR ATENSIO, Daniel Gustavo GOLLAN, Fanny Elena CLEMENTE LAMAS, Carlos José TEJADA, Claudia Ángela ESTEBAN, Juan Carlos PICCOLINI, Ana Paula HERRERA VIANA, Martín MIRANDA, Sergio Alejandro LUPI, Aníbal Domingo FERNÁNDEZ, Diego Luis ROMERO y a María Victoria FLORES", dictaminaron los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico.En junio, la fiscal a cargo de la causa, Gabriela Baigún, había pedido esta instancia al considerar que a lo largo de la investigación "no se logró constatar" que los acusados "hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública", ni el de abuso de autoridad, en el caso de los exfuncionarios investigados."El kirchnerismo quiere evitar el juicio oral y público porque no puede defenderse en esa instancia. Está buscando alcanzar la impunidad apoyándose en fiscales que no hacen su trabajo", refutó Ocaña, autora de la denuncia, en diálogo con LN+.La exministra de Salud y actual legisladora opositora impulsó presentó en 2015 una denuncia por los delitos de corrupción en la adquisición de los kits del plan Quinitas, la cual fue impulsada por el fallecido juez Bonadío.El magistrado dispuso no solo la suspensión del reparto del beneficio sino que también la destrucción de los moisés y sacos de dormir que había stockeados, medida que no se concretó por una intervención judicial externa.