Voto joven: ¿Cómo se encuentra el oficialismo y la oposición frente a este electorado?

El Gobierno nacional es aprobado por el 44,1% de los jóvenes, mientras que el 52,9% de este rango etario considera que la administración de Alberto Fernández hizo más, frente al 31,2% que capitalizó Mauricio Macri.

Libertad para mí y que se jodan los demás, no es libertad. @CFKargentina ❤️ pic.twitter.com/2eCZmZdkLN — La Cámpora (@la_campora) June 15, 2021

Así lo señaló este viernes la consultora Zuban Córdoba y Asociados en su informe nacional de julio 2021 . A una semana de que inicie formalmente la campaña electoral para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio intentan reconquistar a este electorado en medio de proyecciones de paridad."Las necesidades son muchas y variadas. Reclaman medidas sobre promoción del empleo de calidad, becas de estudio y acceso a la vivienda, políticas sociales, culturales, deportivas, educación sexual integral y, los reclamos sobre la defensa de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+ y mayor acceso de jóvenes a la política está más presente en las mujeres. Para desmitificar la percepción general de que a los jóvenes no les interesa participar! Es que no los dejan.No obstante, valoran positivamente las políticas del gobierno nacional en educación y trabajo, como becas progresar (79,5%), conectar igualdad (73,2), legalización del cannabis industrial para uso medicinal (70,8%), etc", destaca el informe.El escenario del voto joven muestra una atenuación en los indicadores socioeconómicos, afectado principalmente por un elevado nivel de empleo informal que se suma a la desocupación:De acuerdo al relevamiento de Mercado de Trabajo del primer trimestre de 2021 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la tasa de desocupación general se ubicó en 10,2%, 0,8 p.p. menor a la del trimestre anterior (11,0%), sin embargo en las mujeres, fue de 12,3% (por encima del promedio), mientras que entre los varones, se ubicó en 8,5%.Al ahondar en rango etario, este indicador mostró cifras similares en la comparativa interanual: las jóvenes hasta 29 años la desocupación sólo descendió 0,1 pp, en tanto que en varones, la baja fue de ,3 pp."Es importante que los partidos políticos trabajen sobre las expectativas y los temas que más preocupan a los jóvenes. Sus sensaciones con el gobierno de Alberto Fernández son más polarizadas, el 54,2% tiene sentimientos negativos y el 42,5% positivos. Será el desafío seguir aumentando el sentimiento de esperanza y reducir la bronca y la desilusión", amplía Zuban Córdoba y Asociados.La encuesta realizada entre 600 muestras, refleja una demanda prioritaria del voto joven centrada en políticas de promoción de empleo de calidad (4,06%), seguido por becas de estudio (4,06%) y promoción de viviendas (3,94%).“Les recomiendo que lo escuchen (a L-Gante, a quien llamó “Elegant”) con esa Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube”, destacó la vicepresidenta Cristina Fernández desde un acto en Lomas de Zamora donde se entregaron más 10 mil computadoras del Programa Conectar Igualdad, inciativa que se alzó con el 73,2% de aprobación en este rango etario.A pesar de esta "bala de plata" que la titular del Senado supo encender con la mención del youtuber, la adhesión al Frente de Todos (38,2%) compite con dos variantes en ascenso: liberales (12,12%) e indecisos (24,8%).“Jóvenes por la libertad pero no la libertad propia, por la de los demás que es la mejor libertad, la de los otros porque libertad para mi y que se jodan los demás no es libertad. Que le vayan a contar a otros con esa libertad. Entonces, ayudemos a la verdadera libertad de esta sociedad que va a ser cuando estemos todos vacunado”, enfatizó CFK en otra de sus apariciones en la provincia de Buenos Aires.