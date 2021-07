Armas a Bolivia: para Garré, es absolutamente imposible que Patricia Bullrich no haya organizado ese envío

En el marco de la polémica desatada por el envio ilegal de armas a Bolivia durante el Golpe de Estado a Evo Morales, la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, salió a decir que es “absolutamente imposible” que Patricia Bullrich – actual presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri - no tenga consideracion del envió de material represivo.

En declaraciones a AM750, sostuvo: “Es absolutamente imposible que Patricia Bullrich no haya organizado ese envío. Además tenía mucha imaginación y audacia para hacer maniobras ilegales”.Detalló: “Eran 70 mil cartuchos para la defensa de la Embajada (argentina en Bolivia) es una locura. Se trata de un edifico, una casa. Tampoco se entiende porque mandaron diez personas del grupo Alacrán porque no es una unidad que use este tipo de armas antitumulto. Ellos usan munición letales y tienen formación militar”.Por lo tanto, remarcó que se trata dey recordó que ya fue desmentido “el disparate” de que las municiones hubieran sido usadas en un entrenamiento.“Eran municiones para entregar como colaboración, por eso viene después el agradecimiento”, completó.En tanto, la ex ministra sostuvo que los hechos son de “una gravedad inusitada” y que ya existen pruebas de que el gobierno de Ecuador también colaboró y aún esta investigándose la participación de las administraciones de Chile y Brasil.Por último, sostuvo que