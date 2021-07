La Provincia anunció la vacunación libre para mayores de 30 años e inscripciones para adolescentes

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires habilitará este martes la vacunación libre para personas mayores de 30 años junto con el inicio de inscripción para adolescentes de entre 13 a 17 años con comorbilidades.

"A partir de mañana hay vacunación libre para mayores de 30 años en toda la Provincia", anunció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en conferencia de prensa.Con 8.526.382 personas vacunadas con al menos una dosis, y 1.969.846 que completaron el esquema de inmunización, el mandatario provincial informó además la"Hay 2 vacunas candidatas para ser utilizadas de manera pediátrica. Desde ahora está habilitada la inscripción para menores de entre 13 y 17 años, a la espera de la habilitación de las vacunas Moderna y Sinopharm", detalló.En otro de tramo, Kicillof señaló que a partir del lunes que viene se ampliará el aforo para personas que hayan superado los 21 días desde la vacunación."Tenemos 2.150.000 vacunas aplicadas en julio. Gracias a los turnos, la vacunación libre, la vacunación en las estaciones de tren y las vacunaciones casa por casa".Diez nuevos municipios en los que la vacunación superó el 95% de los inscriptos avanzarán hacia el status de "ciudades protegidas", lo que dejará un total de 89."Hay 10 nuevos municipios en los que la vacunación supera al 95% de los inscriptos, y son ciudades protegidas. Al día de hoy suman 79 distritos", reiteró el mandatario.En este sentido, enfatizó la vigencia del sistema de fases y señaló que "sólo quedan 13 municipios de los 135" aún no retomaron la presencialidad."Lo que nosotros estimamos es que en estos pocos municipios en el transcurso de las próximas semanas, suponemos que vamos a estar en Fase 3 en toda la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir respetando la normativa. Están bajando muy rápidamente los casos por las medidas que se toman”, sin embargo, "no cambiar de fase porque se ha vacunado, sino cambiar cuando los casos bajan", explicó.Al ser consultado por los operativos de control que impuso la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) junto con las cuarentenas aplicadas por las 24 jurisdicciones, Kicillof cruzó a quienes no cumplen con la normativa para retrasar el arribo de la variante Delta.“Hay que cuidarse, sobre todo porque algunos irresponsables, por decir lo menos, han venido del exterior contagiados con la variante Delta e insisten en no cumplir las medidas de cuidado. Esto no es ‘el sálvese quién pueda o yo hago lo que quiero’. Acá estamos en una emergencia sanitaria y estas variantes pueden hacernos retroceder rápidamente. Necesitamos demorar el avance de la variante Delta”, fustigó.