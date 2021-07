Randazzo criticó a Larreta en TN por no reprimir protestas en la Ciudad

#Medios 📺 | Florencio Randazzo cargó contra Rodríguez Larreta y los piquetes en CABA



💬 "Yo los sacaría con la Policía" pic.twitter.com/hxPFDyJHbX — Política Argentina (@Pol_Arg) July 20, 2021

corrió por derecha al jefe de Gobierno porteño,por permitir las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido consideró que él, en su lugar, los. El precandidato a diputado nacional por la agrupación Vamos Con Vos (VCV), se expresó en el piso de TN para hablar de cara a las elecciones legislativas 2021, y marcó su posición respecto de los cortes de calle en el centro porteñosostuvo.”, les preguntó Randazzo a los periodistas que lo entrevistaban. Respondió en este sentido que él los sacaría con los efectivos policiales: "Yo los saco, por supuesto. No hay ningún país en el mundo que funcione con la anomia que tiene la Argentina”. “Es imposible que Argentina pueda funcionar así. Ningún país del mundo funciona así", insistió el precandidato a diputado."No tenemos que ser tan inteligentes, sino que tenemos que recuperar la racionalidad, la empatía y hay que animarse. Sino, es preferible no ofrecerse como alternativa para gobernar si no pueden resolver esas cosas. Ya nos parece normal y nos parece loco tener que sacar a quienes cortan todos los días, a veces pienso que yo estoy loco", reconoció Randazzo., se preguntó el ex ministro del Interior y agregó: "Para eso tiene que haber decisión política. En cualquier lugar del mundo donde se viola la ley, está la Justicia. La idea de que somos diferentes nos ha hecho un daño tremendo”.Allí mismo Randazzo opinó que tanto los dirigentes del Frente de Todos como los de Juntos por el Cambio son los responsables de los problemas en el país por integrarAl ser consultado por quién de los dos principales partidos políticos él le saca votos, Randazzo respondió que no había que pensar de esta manera porque", afirmó el dirigente que se presentará en las elecciones como un espacio político independiente.