Guzmán apoyó la asignación del nuevo DEG del FMI para los países en emergencia

El ministro de Economía, Martín Guzmán, apoyó este martes la nueva asignación de DEG del Fondo Monetario Internacional (FMI) para los países en emergencia tras el impacto de la pandemia de Covid 19, por un total de 650 mil millones de dólares, de los cuáles 4.355 millones de dólares llegarían al país en agosto.

"Hoy Argentina dice sí a la nueva asignación de DEG por 650 mil millones de USD, una decisión multilateral positiva para el mundo y para nuestro país. Liderazgos globales positivos y un trabajo de diplomacia multilateral del que Argentina fue parte hicieron posible este logro", señaló el funcionario en redes sociales.La nueva asignación de esta herramienta se distribuirá entre los países según su cuota de participación en el organismo. De esta manera, Argentina recibirá el equivalente a 4.355 millones de dólares, lo que permitirá fortalecer la posición cambiaria local."¿Qué son los DEG? Se trata de un activo multilateral creado en 1969 por el FMI. Complementa las reservas oficiales de los países miembros, da liquidez pero no constituye una moneda en sí misma en el sentido estricto. Es un derecho potencial sobre un conjunto de monedas", explicó Guzmán.La votación de los 190 ministros y gobernadores miembros de la entidad crediticia conducida por kristalina Georgieva finalizará el próximo 2 de agosto: si más del 85% de los votos son positivos se avanzará en su aprobación con una nueva emisión que serán distribuidos a fines de ese mes."La nueva asignación de DEG que el FMI está proponiendo a aprobación de sus miembros se distribuirá entre los países según su cuota de participación en el organismo. Así, Argentina recibirá el equivalente a USD4350 millones, lo que permitirá fortalecer nuestra posición cambiaria", agregó el titular de la cartera de Economía.Durante el último encuentro de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, se discutió la creación de un “Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad” para que los DEG de los países que no los utilicen puedan redistribuirse entre las naciones vulnerables y de ingresos medios."Siguiente paso: junto a otras naciones buscamos crear un mecanismo para redistribuir DEG de países que no los utilizarán hacia aquellos más necesitados de liquidez para lidiar con los desafíos de la pandemia y una recuperación sustentable", enfatizó Guzmán.El primer subdirector gerente del FMI, Geoffrey Okamoto, instó este martes a los países que pasen de salvar sus economías del colapso a "reactivar reformas políticas orientadas al crecimiento" para impulsar sus perspectivas de recuperación y hacerlas más sostenibles."Aprovechar este momento para algunas de estas difíciles reformas significa que el estímulo monetario y fiscal que aún fluye servirá como un trampolín hacia un futuro más brillante y sostenible en lugar de una muleta para una versión más débil de la economía anterior al COVID-19", apuntó el funcionario en conferencia de prensa.Para Okamoto, las reformas "permiten reestructuraciones más rápidas" al igual que la resolución de negocios y políticas laborales "inviables" para ayudar a capacitar a los trabajadores y alinearlos con las vacantes para que puedan "ayudar a trasladarlos junto con el capital a las partes "más prometedoras y dinámicas de la economía".El FMI estima que el paquete de nuevo perfil brindará un mayor fomento al crecimiento en los mercados de productos, laborales y financieros, lo que "podrían elevar el crecimiento anual del PBI per cápita en más de 1 punto porcentual en las economías de mercados emergentes y en desarrollo en la próxima década"."Los países que tomen tales medidas podrían duplicar su velocidad de convergencia con los niveles de vida de las economías avanzadas en relación con los años previos a la pandemia", concluyó Okamoto.