Alfonsín sobre el radicalismo de Manes en "Juntos": "Siguen perseverando posiciones de derecha"

“Espero que haya unidad programática que es lo más importante. Que la elección sea la oportunidad para discutir que es lo que propone cada uno y que nadie oculte lo que representa o lo que quiere para el país”

Ahora resulta que los que decíamos esto antes, cuando había que decirlo, estábamos en lo cierto. El tiempo nos da la razón. Y seguirá haciéndolo.



Adolfo Rubinstein dijo que "la salud pública no fue una prioridad" del gobierno de Mauricio Macri - https://t.co/oP7YYTHuIw — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) July 20, 2021

Desde Madrid, el embajadorvio con buenos ojos el clima de unidad arraigado en elen los principales distritos electorales., dijo en declaraciones aEn este marco, opinó sobre el rol del radicalismo en la actualidad de Juntos y minimizó el supuesto cambio comprendido en el partido centenario con las candidaturas de dirigentes outsiders como Facundo Manes o Martín Tetaz., sostuvo.Para Alfonsín,remarcó.Consultado sobre la posibilidad de que el legislador porteño de Irrompibles encabece la lista de diputados nacionales por la Ciudad, sostuvo:Respecto de las declaraciones del ex secretario de Salud de Mauricio Macri que admitió que la salud no fue una prioridad para su Gobierno dijo:”Tengo un gran respeto por él pero las aseveraciones fueron ante sus dichos. Esto tiene que ver con lo que venimos haciendo hace tiempo”., disparó.En otra línea, manifestó sus inquietudes sobre el supuesto rol de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la polémica por el envío ilegal de armas a Bolivia en el marco del Golpe de Estado a Evo Morales pero salió a defender al ex embajador Álvarez García., señaló.Por último, bregó por comprender la situación de la isla caribeña y remarcó la necesidad de terminar con el bloque comercial., concluyó.