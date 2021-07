Diego Santilli y Jorge Macri se mostraron juntos por primera vez en la provincia de Buenos Aires

Con @delatorrej vamos a acompañar a @ManesF para construir JUNTOS una alternativa que sea capaz de ampliar visiones, de vincularse, interpretar, respetar al otro y recuperar la esperanza en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/F5iv6U1wrd — Emilio Monzó (@monzoemilio) July 20, 2021

El intendente de Vicente López, recibió apara mostrar la primera imagen de unidad de Juntos en el territorio bonaerense con miras a las próximas PASO legislativas. Ambos funcionarios, Macri y Santilli, compartieron la tarde de este martes eny recorrieron el avance de las nuevas obras en el Vial Costero del municipio.El vicejefe de Gobierno porteño, Santilli, y el primo del ex presidente se mostraron juntos en un claro mensaje de unidad luego de lo que fueron las tensas negociaciones puertas adentro de la alianza, que terminaron con la baja del intendente de cara a las(PASO). La decisión política de Macri abrió el camino a la candidatura del funcionario porteño en territorio bonaerense. Santilli enfrentará una interna con el representante de la, el neurocientíficoManes a su vez también tuvo su primera foto como precandidato a diputado nacional junto a dos dirigentes de peso con los que buscará imponerse en las PASO contra Santilli en PBA: En un centro de primera infancia en San Miguel se mostró junto ay el presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires,Por su parte a través de Twitter, Santilli mostró una foto en la que aparece frente a frente con Macri, y el intendente local mostró una foto similar. Ambos lo hicieron con el hashtag “, en un mensaje de unidad.El paso al costado de Macri era el gesto que esperaba el jefe de Gobierno porteño,, para terminar de ordenar la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, el primo del ex presidente le dejó la vía libre a Diego Santilli para competir contra la UCR y Facundo Manes con un bloque duro unificado, similar al que logró en la ciudad de Buenos Aires.En ese marco lanzaron el slogan de campaña: "Es Juntos". Con el cierre de alianzas del miércoles pasado, la dirigencia provincial decidió modificar el nombre que los acompañó en 2019 para abandonar el concepto del "cambio" y hacer foco en la unidad, sobre todo teniendo en cuenta la incorporación de nuevas fuerzas como el GEN o el peronismo no kirchnerista.A días del cierre de listas, las tensiones entre el ala dura y el ala blanda comenzaron a aflorar:decidió renunciar a su precandidatura porteña pero empezó a mostrar su disconformidad cuando el larretismo avanzó con ciertas negociaciones que podrían dejar relegados a los postulantes del PRO duro. Desde el armado de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad y la provincia aseguraron que hay negociaciones con el radical, intendente de ese municipio, para sumarlo a la lista de Santilli. Tal vez no como candidato pero sí como una figura de apoyo.En este sentido en caso de sumarlo a Posse, los porteños podrían emular cierta lista de unidad que incluya a la, ely un sector de lafrente al candidato del oficialismo radical bonaerense, Facundo Manes. El neurocirujano ya tuvo su lanzamiento casero en redes sociales y el martes inauguró foto con un sector del peronismo no kirchnerista en las figuras de Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados macrista, y el ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, hombre fuerte de San Miguel, parte del armado de Pichetto.De sumar a Posse, el partido centenario también tendría sus candidatos entre los larretistas que disputarán las PASO el 12 de septiembre y los PRO puros podrían quedar relegados a otros puestos. El principio de acuerdo fue el que empezó a molestar a Patricia Bullrich que este fin de semana se mostró, en este caso por la Ciudad, junto a Fernando Iglesias. El actual diputado terminará su cargo el 10 de diciembre y Mauricio Macri pidió su inclusión en una lista que hoy lo tendría en un cuarto puesto, con la posibilidad latente de perder algunos lugares.