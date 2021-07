Plaini, a la espera de la lista del FDT: "Más que las personas, se están definiendo programas, propuestas y equilibrios de las fuerzas"

“la pandemia demoró un montón de situación económica pero hace varios meses que venimos recuperando la actividad”

El senador bonaerense del bloque Frente de Todos y titular del Sindicato de Canillitas,, se refirió al avance de la vacunación contra el COVID. “Hay un avance muy significativo de la vacunación. El proceso que está llevando tanto el gobierno nacional como provincial es excelente”, destacó en declaraciones aPara Plaini,. “El Gobernador se tomó el tiempo necesario para dialogar con los bonistas. Finalmente el Gobernador resolvió la situación de manera favorable para los bonaerenses sin dejarse condicionar. El tiempo le dio la razón”, aseguró.Con respecto a las expectativas de unidad y a los posibles candidatos del Frente de Todos, consideró que, remarcó.También insistió en la necesidad de que la nomina tenga representación sindical. “No planteamos las candidaturas en términos personales sino en términos de organización. Nosotros estamos planteando la representatividad que estamos convencidos que amerita la CGT. Nosotros estamos formados también para representar cualquier área del Ejecutivo”, agregó.Con respecto al rol que tendría el secretario general de la CGT, sostuvo “habrá que preguntárselo a él”. “Nosotros el 31 de agosto tenemos elecciones y expira el decreto prorrogado por el ministro de Trabajo. Todas las organizaciones sindicales necesitamos elecciones porque algunos tienen mandato vencido desde el año pasado”, señaló.Y remarcó: “Si tiene alguna aspiración, estará en manos de él”.También analizó el clima de rispidez acaecido en Juntos por el Cambio. “Quedó expresado públicamente lo desastroso que fue el gobierno de Juntos por el Cambio. Fue tan malo que evidentemente están sufriendo una especie de anarquía porque no hay un único liderazgo y está cuestionada la persona que encabezó dicha coalición”, aseguró al cuestionar la figura del ex presidente Mauricio Macri.También cuestionó a la ex orgullosamente bonaerense. “Vidal hizo un culto de la ética y terminó haciendo lo peor de la vieja política. Era la orgullosamente bonaerense y terminó siendo la necesariamente capitalina para ocupar un lugar”, sostuvo.Según remarcó, “esto muestra que la sociedad castiga y en Vidal se refleja el desconcierto que tiene la oposición a tal punto que el radicalismo bajó sus banderas históricas para entregarse a una derecha que dejó un desastre en nuestro país”.