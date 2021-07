Antes del lanzamiento de Santilli, Manes dijo que no competirá "contra el PRO" sino "contra la decadencia argentina"

Facundo Manes, primer precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en la lista que la UCR presentará dentro de la interna de Juntos, aseguró que su rival no será ni el PRO ni Diego Santilli sino que competirá contra "la decadencia argentina", justificó su participación en estas Legislativas 2021. “No siento que pierdo, siento que tengo el privilegio de colaborar con mis ideas y mi visión de la Argentina”, analizó.En una entrevista con América TV, dijo que hubo “un propósito mayor a uno” que lo llevó a involucrarse en estas elecciones paraReafirmó que participa para “aportar a ese objetivo colectivo para dejar esa decadencia crónica”.El neurocientífico contó que “hace dos meses no iba a ser candidato”. ““Argentina está en vías de des-desarrollo” porque “votamos proyectos personalistas y narcisistas”. “En la previa del lanzamiento de Diego Santilli en el mediodía del jueves, Manes dijo que en esta legislativa“Esto es un tsunami: un país frágil, pobre como el nuestro, con una pandemia, no lo va a resolver ningún sector mezquino, lo va a resolver toda la sociedad”, concluyó el neurocientífico que el próximo sábado 24 a las 24 horas estará confirmado oficialmente como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación de la UCR.