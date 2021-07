A la espera del cierre de listas y con nombres sonando, Alberto anuncia más becas para estudiantes universitarios

el presidente Alberto Fernández anuncia hoy la ampliación de las becas "Manuel Belgrano", destinadas a estudiantes de universidades nacionales y provinciales de carreras estratégicas, se informó oficialmente

validación final de Alberto y Cristina, quienes ya mantuvieron diálogos telefónicos y vía Telegram, vía que el Presidente reconoció que eligen con su vice. La expectativa está en si habrá un cara a cara final entre los líderes del FDT y qué tan cerrada están las cabezas de nómina

En un contexto en el que en el caso del Frente de Todos las actividades de gestión comienzan a mutar en acciones de campaña electoral con mensajes implícitos - o no tanto - incluidos,La presentación tiene cita a las, en la ciudad bonaerense de Florencio Varela. La expectativa sobre lo que allí, en el distrito del sur del conurbano provincial, pase es elevada porque se trata deEs que la danza de nombres para el principal distrito electoral de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, arrojó una multiplicidad de versiones, pero la que suena más fuerte y no fue descartada apor fuentes al tanto de las negociaciones preliminares es que podrían encabezar. En el caso del ministro de Salud bonaerense, también se mencionó para esa plaza a su segundo,"En el supuesto de que sea cierto que la fórmula es Tolosa Paz y Gollán, lo cual es verosímil, es una propuesta muy interesante", dijo el viceministro bonaerense, de hecho, y agregó: "Si bien Victoria representa a una parte del Frente de Todos, tiene diálogo con todos y puede expresar lo que queremos llevar adelante".La versión sucede después de distintas apariciones extraoficiales de las versiones que los tres socios del espacio -albertismo, kirchnerismo y massismo - hicieron llegar a los medios, en algunos casos para decir lo que no quieren que suceda en las listas y en otros para enviar mensajes sobre lo que sí desean que aparezca en dichas nóminas.En esa última situación parace inscribirse el caso de la hipotética candidatura de, que sería impulsada por el kirchnerismo y el massismo y rechazada por el mandatario, que le habría dicho a un analista que lo contó en televisión que quiere a Tolosa Paz y que no desea soltar a su jefe de Gabinete.En tanto, otros ministros suenan para ocupar lugares de las listas, como. El primero es alguien a quien el presidente Fernández tampoco quiere soltar, mientras que el segundo sí buscaría abandonar el Poder Ejecutivo, donde integra una cartera compleja por la vinculación con los movimientos sociales, como Desarrollo Social.En tanto, si Tolosa Paz es la propuesta del albertismo y Gollan del kirchnerismo y, el tercer lugar de la lista bonaerense iría para un elegido del Frente Renovador. Para ese espacio, la versión que suena es que el sector detiene en vista como candidata a la ex intendenta de General LavallePor su parte, los sindicatos y los movimientos sociales también reclaman sus lugares. Por ejemplo, el actual diputadohabría asegurado que ya tiene un lugar en la nómina de los candidatos con posibilidades ingreso, ya que vece su mandato. Esta última situación también tienen, tres dirigentes de impronta kirchnerista.El armado electoral oficialista para el territorio bonaerense también incluye espacio para los intendentes. Para esto, las versiones más nombradas por los operadores del oficialismo incluyen a. Para alguno/s de estos, la chance no sólo es ir a las listas sino también ser parte del recambio en el gabinete nacional. Entre otras opciones que se barajan, hay una cartera pesada pero jugosa que quedaría disponible: Desarrollo Social.En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los nombres en danza tienen en cabeza a, mientras suenan, entre otros.Como sea, las negociaciones preliminares de mesa chica fueron realizadas por. No obstante, las listas que se oficialicen el sábado tendrán la