Nicolini reconoció la carta a Rusia pero explicó que es parte del diálogo constante para conseguir vacunas

Luego de que se diera a conocer una carta que la asesora presidencial-figura clave en la negociación por las vacunas contra el coronavirus- envió vía mail a, director del(RDIF), en la que hace hincapié en la demora en la entrega de las segundas dosis deen el marco de la cantidad de argentinos que están cumpliendo los 90 días desde la primera aplicación, la funcionaria salió a aclarar que no se trata de "una amenaza" como la mayoría de los medios se hicieron eco.Esta misma fue enviada el 7 de julio pasado, y publicada este jueves por el diario La Nación, que luego de dada a conocer empezó a ser catalogada comoo eldel Gobierno a Rusia. Sin embargo la asesora demanifestó esta mañana, que el documento era auténtico y le bajó el tono., dijo, en diálogo con Radio Con Vos., añadió.En la carta el Gobierno expresa la necesidad de recibir, al menos, un lote de 1 millón de vacunas del componente 2 para completar los esquemas de vacunación de aquellos que ya han recibido la primera dosis., expresa la carta; que en otro tramo señaló que aún restan llegar dosis: "Aún estamos esperando el cronograma de entrega de julio que Usted también acordó enviarnos en esa llamada. Pero no lo recibimos. En algún punto, podríamos pensar en recibir más componente 1 que 2, o pensar nuevas estrategias, pero urgentemente necesitamos algo del componente 2. A estas alturas todo el contrato está en riesgo de ser públicamente cancelado", afirma.Y continúa con su reclamo:. Más adelante en la epístola remarca la demora en la aprobación de las dosis elaboradas por el laboratorio Richmond que se esperaban para el 9 de julio. "Como también mencioné una vez, estamos soportando persecuciones legales como funcionarios públicos debido a estas demoras, poniendo en riesgo nuestro Gobierno. Por favor, trabajemos juntos en una real y posible solución. Pueden contar con nosotros", concluye la carta.En este sentido la asesora presidencial aclaró que esto se trata de parte del “constante diálogo” para recibir los inoculantes contra el coronavirus no solo por parte delsino por la totalidad de los laboratorios con los que se mantienen negociaciones y desestimó que pueda catalogarse como