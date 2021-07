Un ex campeón mundial que jugó con Maradona será candidato de Espert en el conurbano

un ex futbolista campeón del mundial 1978 con la selección nacional y compañero de Diego Armando Maradona en España 1982 se lanzó de la mano del frente de lidera José Luis Espert: Alberto Tarantini será candidato a concejal del partido bonaerense de Ezeiza

Los invito a escuchar esta nota que hicimos para San Nicolás contando nuestros proyectos con nuestro espacio Unite ⁦@_bonacci⁩ ⁦@killyhoffmann1⁩ ⁦@betinaflorito⁩ https://t.co/eOAYON0cEI — Alberto Tarantini (@conetarantini) July 20, 2021

Más outsiders famosos se suman a la política, en la mayoría de los casos de la mano de los partidos opositores. Mientras periodistas militantes se sumaron a Juntos por el Cambio,, señaló el "Conejo" durante una entrevista en FM Radio Emociones. Tarantini fue un exitoso lateral izquierdo que fue campeón mundial con Mario Kempes y vistió las camisetas de Boca y River.Además de lanzar su candidatura para ser edil en el distrito que gobierna el peronismo con Alejandro Granados hace años, el ex futbolista advirtió que apunta más alto para 2023. “Esta precandidatura a concejal va a ser un paso para llegar a la intendencia”, dijo.Así las cosas, “El Conejo” Tarantini busca ser concejal en Ezeiza por el partido Unite Buenos Aires, integrante del frente electoral Avanza Libertad, liderado por Espert. El panorama local indica que tiene grandes chances de ser electo por la floja presencia de Juntos en el distrito, donde en las últimas elecciones el candidato fue Ruben Barabani, veterinario que buscará renovar su escaño alineado con el ex vicejefe de Gobierno porteño y actual candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.Tarantini, además,tiene a su pareja,, aspirandon a una banca como diputada provincial por la Tercera sección, ya precandidata por el mismo frente electoral. Es abogada, especialista en derecho tributario y comercio exterior.Volosin, llamativamente, fue asesora Legal y Técnica y Auditora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Ezeiza desde el 2009 al 2012, cuando gobernaba el actual intendente, Granados, a quien hoy se opone.Unite, cuyo presidente es José Bonacci, es el sello que a lo largo de las últimas elecciones se ha caracterizado por reunir a outsiders de la política. Son ejemplos de ello la modelo Amalia Granata, quien asumió una banca en la Cámara de Diputados de Santa Fe, pero después creó su bloque Somos Vida y ahora es precandidata a senadora nacional por el PRO. Por el mismo frente competirá la bailarina Cinthia Fernández. En Rosario, además, el espacio sumó a otro ex futbolista, Hernán "Sapito" Encima, que aspira a ser concejal.