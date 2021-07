Seguridad y Aduana avanzan en la investigación del contrabando agravado de armas a Bolivia

#CronicaAnunciada | @SabinaFrederic: "Está comprobado que la partida de armamento antitumulto que compró Bullrich es el que apareció en Bolivia"



La ampliación de la denuncia del gobierno nacional en la causa que investiga contrabando de armamento bélico a Bolivia por parte de Mauricio Macri sumó declaraciones oficiales de la titular de Aduanas, Silvia Traveso, y la minsitra de Segurida, Sabina Frederic., amplió Traverso en declaraciones para le emisora FM La Patriada.aseguró Traverso, y agregó que también se está haciendo “una auditoría interna de los procesos".La idea es lograr la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la policía boliviana, ya que los documentos darían cuenta que se alteró el manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019, para ocultar el envío del material anti tumulto.Según la declaración que hizo el avión antes de partir a Bolivia, se dejó asentado como no embarcado material de granadas de mano. Dichas granadas de mano luego se encontraron en Bolivia.Traverso manifestó que “no hay registros fílmicos” que tenga la Aduana, ya que el avión Hércules despegó de una base de la Fuerza Aérea argentina, pero sí hay “fotografías del reingreso por la Quiaca".Por su parte la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, señaló en diálogo con Futurock que "y“Hemos encontrado mucha documentación y también incoherencia entre la información documentada que dejó la gendarmería y el (ex Ministro de Defensa, Oscar) Aguad., sostuvo.Y completó diciendo que la ex ministra “tiene en claro que se tiene que guardar y encontrar argumentaciones para la justicia”.Por último enfatizó sobre la gravedad de los hechos al recordar que el tema