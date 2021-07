23.07.2021 / Interna porteña de Juntos por el Cambio

Brandoni y Rubinstein armaron otra lista para competir con Vidal y López Murphy

Los dirigentes radicales que no se acoplaron a las exigencias de la ex gobernadora bonaerense que saltó a CABA ni al armado del ex ministro de De la Rúa sumaron una nueva propuesta que incluye además a Facundo Suarez Lastra. “No nos creemos ni mejores ni peores”, manifestaron.