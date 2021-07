Alberto Fernández y Cristina Kirchner presentaron los candidatos del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentaron este sábado a Victoria Tolosa Paz y a Daniel Gollán como la dupla que encabezará la lísta de candidatos a diputados por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

Vamos a volver a ser felices.

Vamos a recuperar #LaVidaQueQueremos ☀️ 🇦🇷 pic.twitter.com/whviqlYAc8 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 24, 2021

🎙"Recibimos un país en terapia intensiva y a los 3 meses nos contagiamos el COVID-19. Pero ahí pensamos en los que trabajan y producen y fuimos a auxiliarlos". El presidente @alferdez en la presentación de candidatos del @FrenteDeTodos. pic.twitter.com/eAXnDhd1WL — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 24, 2021

Desde la localidad bonaerense de Escobar y con la presencia del titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el gobernador Axel Kicillof, la actual directora del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y Concejala Ad Honorem de La Plata será la apuesta del oficialismo para vencer a la coalición Juntos, con Diego Sanitilli y Facundo Manes.Durante el acto que tuvo lugar en la fabrica Queruclor, el líder del Frente Renovador cruzó a quienes "cerraron y explotaron escuelas, ahora hablan de educación", en una clara referencia a la exmandataria provincial y actual precandidata por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. "Quienes endeudaron a la Argentina hablan de salud económica", agregó.En la misma línea, enfatizó que desde el oficialismo "irán al Congreso a debatir la Argentina que viene", al tiempo que resaltó "la importancia del Estado" para que "proteja como lo hizo en la pandemia" de coronavirus."Vamos a ir al Congreso a debatir la Argentina que viene. La de la recuperación productiva y el trabajo. Creemos en un Estado que proteja, como lo vino haciendo en la pandemia, que abrace, no que abandone", sentenció.Por su parte, Kicillof aseguró que Argentina se encuenta en un "momento bisagra, dando vuelta la página" ya que "la salida es la vacuna", a pesar de quienes "se opusieron a las medidas de cuidado"."Estamos en un momento bisagra, dando vuelta la página, porque la salida de la pandemia es la vacuna. Todavía duele ver a aquellos que se opusieron a las medidas de cuidado y después critican cuantos contagios que hay. Mirá que hay que ser cabeza dura e ignorante", advirtió.En otro tramo y tono de campaña, el mandatario provincial insistió que desde el Frente de Todos "veníamos a reconstruir lo que nos dejó la política neoliberal y nos agarró una pandemia"."Veníamos a reconstruir lo que nos dejó la política neoliberal y nos agarró una pandemia. Nos toca recuperar el trabajo. Dar trabajo no es solo generar ganancia para una empresa sino poner en marcha la rueda de la economía esa rueda que mueve la sociedad", concluyó.En el cierre del lanzamiento de listas del oficialismo, la vicepresidenta Cristina Fernández tildó a la próxima campaña electoral de ser "única" a partir del impacto del Covid 19, por lo que instó al conjunto de las fuerzas políticas a "inaugurar una nueva forma de debate"."De todas las campañas electorales que me tocó participar, no hay ninguna como esta. Este es un momento especial. Nunca habíamos ido a una elección en estas condiciones. Me lleva a plantearme que debemos ser muy cuidadosos y en homenaje a los que ya no están, como candidatos y fuerzas políticas ver si podemos inaugurar una nueva forma de debatir en la política", amplió la titular del Senado.En este sentido subrayó la importancia de discutir "cómo se va a pagar la deuda", ya que según alertó, será la "última oportunidad que vamos a tener como país sino encontramos una solución conjunta"."Un tema de debate importante, casi vital, es discutir cómo se va a pagar la deuda, quienes la van a pagar. Probamos con el modelo industrial y dio resultado. En el 2003 la Argentina creció gracias a la producción y al trabajo. Discutamos y debatamos porque creo que esta es la última oportunidad que vamos a tener como país sino encontramos una solución conjunta. Sabemos desde el gobierno y el Presidente lo sabe, que tiene que requerir el esfuerzo y ayuda de todos. Es imprescindible la responsabilidad", postuló.Además, la Vicepresidenta pidió "honestidad intelectual" para quienes "habían dicho que venían a ponernos un poquito mejor" y sentenció: "El marketing y el coaching no va más"."Nos habían dicho que venían a ponernos un poquito mejor de lo que estábamos, fracasó. Un poco de honestidad intelectual. Hay una experiencia, mejorémosla, pero que nadie nos venga a decir que tenemos que hacer lo que en 4 años casi nos lleva al tacho a todos y todas", señaló.En tanto, el presidente Alberto Fernández repasó las medidas desplegadas en el marco de la pandemia de coronavirus y aseguró "tener la concencia tranquila" porque "hicimos todo para que a nadie le faltara atención" sanitaria."Llegó la pandemia y tuvimos que hacer un trabajo descomunal para poner de pie la Salud. Un día vino (Gabriel) Katopodis y me dijo `hay dos Hospitales que nunca terminaron y no se entiende porqué´", entonces, "tenemos la conciencia tranquila que hicimos todo para que a nadie le faltara atención", amplió.En esta instancia, el mandatario aseguró que desde el Gobierno nacional seguirán "reconociendo derechos, como lo hizo Cristina en su mandato", al tiempo que repasó las obras que se pusieron en marcha con los fondos recaudados por el Impuesto a las Grandes Fortunas, y el lanzamiento de la medidación gratuita para jubilados afiliados del PAMI."Vinimos a proponerles que nos sigan acompañando. Venimos a traer a nuestros mejores hombres, a nuestras mejores mujeres. Todos han trabajado codo a codo con nosotros en este tiempo. Volveremos a ser felices. Volveremos a hacer la vida que nos merecemos en una Argentina que aún nos debemos", concluyó Fernández.