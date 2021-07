Luis Otero vs. Martiniano Molina, la curiosa interna de los outsiders de Cambiemos en la Tercera Sección Electoral

El frente Juntos, que lideran Diego Santilli (Pro) y Facundo Manes (UCR), definió los precandidatos en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires que participarán de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre para cubrir escaños en la Legislatura local.

En la Tercera sección electoral, que está compuesta por 19 distritos de la zona sur del Conurbano bonaerense, se eligen 18 diputados, y allí el Pro presentará al ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina (PRO). En segundo lugar en la lista está Maricel Etchecoin, actual diputada bonaerense (Coalición Cívica) y en tercer lugar Adrian Urreli (Pro), vicepresidente primero de la Cámara de Diputados provincial que responde al intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

En la Primera sección electoral, que comprende 23 distritos del norte y oeste del conurbano bonaerense, se eligen ocho senadores.lLa lista de precandidatos a senadores del espacio de Santilli será encabezada por el ex candidato a presidente de Boca Juniors, Christian Alejandro Gribaudo, quien fue diputado nacional (2007-2015) y presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (2015-2019).En el segundo lugar estará Daniela Reich, esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y actual senadora bonaerense; y en tercer lugar Ramiro Tagliaferro, el ex intendente de Morón y exmarido de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.La lista de la UCR estará encabezada por el ex intendente de San Miguel y dirigente del Peronismo Republicano, Joaquín De la Torre.En la Segunda sección electoral, que comprende los 15 distritos del norte de la provincia, se votan 11 diputados. En primer lugar de la lista de Santilli aparece el actual diputado provincial Santiago Passaglia, y en segundo lugar María Paula Bustos, concejal de Juntos por el Cambio en Pergamino.La lista de la Facundo Manes, por su parte, será encabezada por el ingeniero e el intendente de Rojas, Claudio Rossi, y en segundo lugar por Viviana DirolliEn cuarto lugar figura Florencia Retamoso (Hacemos) referente de Almirante Brown pedida por Diego Santilli y en quinto puesto Marcelo Villa (concejal de Lanús Hacemos).En la Cuarta sección electoral, integrada por 19 distritos del noroeste provincial, se votan siete senadores, y la lista de Santilli incluiría al senador provincial Juan Carlos Fiorini , que responde al intendente de Junín, Pablo Petrecca, mientras que la nómina de Manes incluye a intendenta de General Arenales y vicepresidenta de la UCR provincial, Erica Revilla, en segundo lugar al ex diputado provincial Marcelo Daletto, referente de Emilio Monzó, en tercer lugar a Eugenia Gil, concejal de Cambiemos de Bragado, y en cuarto lugar a Agustín Máspoli, actual diputado provincial,La Quinta sección está formada por 23 distritos del este bonaerense y se eligen cinco senadores. Allí, Diego Santilli propuso a Alejandro Rabinovich, actual coordinador de Gabinete del municipio de General Pueyrredón, a la referente Romina Braga, a José Arizablo, a Sofía Pomponio y a Guillermo Madero.Por su parte la UCR colocó en primer lugar a Ariel Bordaisco, presidente del concejo deliberante de Mar del Plata; y luego a Flavia Delmonte, radical de La Costa y actual diputada provincial; y a Gustavo López, ex secretario de Gobierno del intendente de Chascomús, Juan Gobbi.La Sexta Sección electoral está compuesta por los 22 distritos del sur provincial y pone en juego 11 diputados. Se negociaba hasta último momento una lista de unidad en la que figuraban, entre otros, Fernando Compagnoni, el presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca; Abigaíl Gómez: la secretaria de Gobierno de Coronel Rosales; y Emiliano Balbín, que es actual diputado provincial.La Séptima sección electoral comprende a ocho distritos del centro bonaerense. Se eligen tres senadores y la lista de Santilli presentará a Diego Robbiani, secretario de Desarrollo Social de Olavarría, Lucrecia Egger, senadora provincial que busca la renovación de su mandato, y el referente del Pro, Ramiro Massey.La lista de Manes incluye a Alejandro Cellillo, actual senador y ex intendente de General Alvear, a Lorena Mandagarán, del GEN de Azul, y el concejal de Saladillo, Marcos Macagno.En la Octava sección electoral, que corresponde al partido de La Plata, se votarán seis diputados y en Juntos encabeza la nómina Fabián Perechodnik, ex secretario General de la Provincia durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad municipal Julieta Quintero Chasman y Federico Gómez, titular de la Coalición Cívica La Plata.