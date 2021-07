Quiénes son los outsiders de la política que competirán en las PASO

Los “outsiders” que aterrizaron en el escenario político incluyen personalidades de la farándula, el fútbol, la música, el boxeo, la salud, entre otras disciplinas.

Es un orgullo integrar la lista de senadores provinciales de Juntos en la provincia con @diegosantilli y todo el equipo de candidatos. Gracias @jorgemacri por esta oportunidad de seguir recorriendo juntos la provincia como lo hacemos hace tantos años. #EsJuntos pic.twitter.com/7dS73h4sOe — Christian Gribaudo (@GribaudoC) July 24, 2021

Estamos en marcha. Es un orgullo el equipo que dará batalla en una elección absolutamente trascendental para nuestro país. Tenemos una enorme responsabilidad. Es el momento de recuperar la Argentina.#RecuperemosArgentina #UnCongresoFuerte pic.twitter.com/gRpTHlg9xV — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 15, 2021

Tras el cierre de las listas de precandidatos para las elecciones primarias de septiembre pudieron verse varias figuras mediáticas que decidieron dar el salto a la política y se anotaron para competir.En Santa Fe, la periodistase inscribió como precandidata a senadora nacional en la lista que la UCR llevará a la interna del frente, con el referente partidario Mario Barleta como primer aspirante a diputado. Allí, la panelista de Intratables competirá con la ex conductora de televisión, quien será la segunda precandidata al Senado en la lista que encabeza el dirigente del PRO santafesino Federico Angelini.Otra figura de los medios que se metió en la contienda política es la bailarina y panelista de "Los Ángeles de la Mañana", que será precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del partido Unite. Se trata de la misma fuerza política con la que Granata llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe en 2019 y que ahora integra la alianza Avanza Libertad que lidera José Luis Espert en el principal distrito electoral del país.Este espacio también sumó a la boxeadoraque será precandidata a diputada por Santa Fe, y a otro ex futbolista,, quien competirá para concejal en la ciudad de Rosario. El espacio Unite llevará además al ex futbolista que jugó con Diego Armando Maradona en 1982 y campeón mundial de 1978como candidato al Concejo Deliberante de Ezeiza.Otro de los casos es el de, ex candidato a presidente de Boca Juniors por el entonces oficialismo que lideraba Daniel Angelici, que después de ser duramente derrotado por el espacio Xeneize de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme decidió sumarse a la boleta de Juntos por el Cambio que encabezará el actual vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires.El dirigente se incorporó al armado de la oposición de la mano del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien renunció a una candidatura propia para apoyar la unidad del espacio en el territorio bonaerense, aunque finalmente habrá internas en este distrito.Por su parte el cantante de cumbiaera una de las posibles sorpresas luego de muchas conversaciones en las que los rumores que circularon afirmaban que aceptó competir por un lugar como concejal en La Matanza por la misma lista del radicalismo en la que se encuentra el neurocientífico Facundo Manes, aspirante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el personaje de la movida tropical negó rotundamente en sus redes que su precandidatura sea verdad.Caso similar es el del productor teatralquien se rumoreaba que buscaría una banca para ser concejal del partido bonaerense de Morón, ya que se afilió al radicalismo y se encuentra cerca del grupo de "Evolución", comandado por Martín Lousteau. En una entrevista, Diwan contó que “hace un poco más de un año que estoy trabajando con el equipo de Martín Lousteau y ahí encontré gente que quiere que la cosa cambie".En tantose lanza a la política en La Matanza. El ex Gran Hermano que también tuvo un paso por la música, competirá para ser concejal en La Matanza, al igual que se había dicho acerca de El Dipy.Otro que aparece en la lista de los "outsiders" es el empresario(esposo de la modelo Pampita), que va como precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Republicanos Unidos, partido encabezado por el economista Ricardlo López Murphy. Moritán lanzó una critica, al sostener que “la gente sigue al gran líder sin razonar y a mayor pobreza, mayor es la complejidad de lo que se debe afrontar”, remarcó en diálogo con CNN Radio, y añadió: “hay una desconexión brutal entre lo que la gente necesita y lo que los altos mandatarios tienen en la cabeza”.Otra tendencia entre los precandidatos de las “afueras” de la política son los que mantienen un perfil profesional: El economistaconfirmó su precandidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, en donde secundará a María Eugenia Vidal: "Es ahora y es con todos, no es tiempo de mirar si (María Eugenia) Vidal tiene 5 kilos más o menos, hablando de peso político, hay que sumar todo", sostuvo Tetaz en Radio Con Vos.Compartiendo espacio con García Moritán se encuentra también, doctora en Biotecnología e investigadora del Conicet, que se hizo conocida en redes sociales por sus duras críticas al kirchnerismo. Otro caso es el de Gustavo Segré, especialista en las relaciones con Brasil y activo en YouTube.De Republicanos Unidos, otro precandidato a diputado nacional espolitólogo y especialista de políticas aerocomerciales. Muy activo en Twitter, en los últimos meses ganó más conocimiento dentro de ese microclima gracias a una cuenta que recorta y comparte sus videos.Finalmente, el neurólogose postuló precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación de la UCR. “No voy a competir con el PRO, voy a competir con la decadencia argentina para sacar a los chicos de la angustia que tienen. Mi interna es con la decadencia argentina, no con una persona”, sostuvo el especialista. “Convoco a peronistas, socialistas, liberales. El radicalismo se paró porque quiere liderar una coalición grande centro popular”, agregó.