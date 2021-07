Bazze, sobre la lista radical de Manes: "No viene solamente a competir con el kirchnerismo"

“Las listas de Juntos reflejan una construcción importante para estas PASO. Son dos listas que van a competir con bastante potencia y nos van a fortalecer”, remarcó el diputado nacional de la UCR Miguel Bazze en declaraciones a Política Argentina.

El legislador radical destacóPara Bazze, a diferencia de la de Santilli, la de Manes tiene en miras un proyecto de país, es decir, no se limita a lo electoral. “Nuestra propuesta está vinculada con generar una expectativa distinta. Nuestra lista genera una propuesta de cambio más profundo porque estamos convencidos de que en Argentina hay que generar una esperanza y recuperar la posibilidad de crecimiento económico”, sostuvo.Y enfatizó: “Nuestra lista no viene solamente a competir con el kirchnerismo. Nuestro único enemigo es la decadencia de Argentina y la política no se puede agotar en la crítica al kirchnerismo”., insistió el legislador del radicalismo bonaerense.