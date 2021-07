Vidal le tiró con los "narcos" a Manes para defender a Larreta y Santilli por los fondos porteños en campaña

Vidal retomó uno de sus caballitos de batalle mediática predilectos - aunque no corroborados en datos objetivos - y le contestó a Manes que "los adversarios" con los cuales pretende rivalizar su sector opositor "son los narcos que volvieron a avanzar en los barrios"

La primera precandidata a diputada nacional por el espacioen la Ciudad de Buenos Aires,, se metió de pleno en la interna que- la versión de la misma coalición a nivel bonaerense, de donde venía la ex gobernadora -, para defender a- aspirante a la Cámara baja por la lista PRO-CC en PBA - de la dura embestida que les había propinado, cabeza de la nómina radical en territorio provincial.Vidal consideró hoy "los enemigos" del Gobierno porteño "son la inseguridad y la pobreza", al salir al cruce de las declaraciones formuladas por el neurocientífico, quien le pidió al Ejecutivo porteño que encabeza Rodríguez Larreta que "no gaste plata de los impuestos" de los ciudadanos "en una campaña electoral", en referencia a la pelea bonaerense entre él y Santilli., dijo la ex gobernadora bonaerense en defensa de la gestión PRO en declaraciones a Radio La Red.En ese punto,"Nuestro objetivo es trabajar contra las mafias que todavía están enquistadas. Mi esfuerzo está puesto ahí", señaló la exmandataria. Ayer Manes, precandidato a diputado nacional por el espacio Dar el Paso que competirá en las PASO de Juntos y ex asesor "científico" de Vidal durante su mandato en PBA, consideró que enfrentar a Santilli era como la lucha de "David contra Goliat", al establecer un paragón con la alegoría bíblica, y luego sugirió que en vice de Larreta podría contar con dinero de los "impuestos" de los porteños."Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", dijo sobre el respaldo que el aparato de la administración porteña que encabeza a Larreta puede brindarle a Santilli para que haga campaña en la provincia de Buenos Aires. Enseguida el encargado de responderle fue el jefe del bloque de PRO en Diputados, Cristian Ritondo , a través de su cuenta de Twitter, que trató de vincularlo al kirchnerismo.Esta mañana,, fiel a su estilo "dialoguista" discursivo: "Ustedes ya me conocen, yo nunca entro ni contesto chicanas políticas. Para nosotros la campaña es contarle a la gente cómo vamos a resolver los problemas, cómo vamos mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que tenemos que hacer para bajar la inflación. Esos son los temas nuestros de las campañas".