Se picó Juntos: Manes chicaneó a la dupla Larreta-Santilli y Ritondo lo acusó de kirchnerista

Facundo Manes, el primer precandidato a diputado nacional por PBA de la lista de la UCR dijo que no sabe qué "proyecto de país" tienen Horacio Rodríguez Larreta y su rival intestino del PRO-Coalición Cívica, Diego Santilli, y además les pidió no usar la plata de los porteños en campaña, por lo que Cristian Ritondo lo cruzó en Twitter y hasta lo acusó de kirchnerista - mala palabra para el macrismo - casi sin vueltas

Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos. pic.twitter.com/r5oicIVKAJ — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 26, 2021

, si uno se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires,, si la ubicación es en territorio bonaerense,ya en el primer día hábil tras oficializarse las listas para las elecciones PASO 2021:Entre críticas conceptuales al oficialismo, el neurólogo que se vistió de precandidato a diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, donde competirá contra los socios PRO/CC en las PASO, le dijo a Infobae que "la Argentina necesita un proyecto colectivo" y, en la misma nota, sugirió que el jefe de Gobierno porteño y su número dos enviado a PBA no lo tienen., disparó Manes, en lo que fue su primer mensaje a los socios PRO de la jornada.Luego, con La Nación, tomó una bandera que menciona a menudo la oposición al macrismo y ahora al larretismo en CABA: los miles de millones que la Ciudad le "da" a Larreta para hacer propaganda política hasta personal, tanto vía medios como a través de redes sociales., sostuvo el científico, tras decir que su enfrentamiento contra Larreta/Santilli "es David contra Goliat" y que quiere "una campaña lo más austera posible", porqu el país atraviesa "una pandemia y no se pueden gastar millones de pesos".Al PRO no le gustó nada la embestida del neurocientífico y, titular del bloque PRO en la Cámara de Diputados,, pegó inicialmente el ex ministro de María Eugenia Vidal, la ahora renacida porteña, para defender a Larreta y Santilli.Y acto seguido, se tornó aún más hostil, ya que acusó a Manes de algo que para el ADN PRO es casi pecado: sugirió que se comporta como kirchnerista, chicana que los votantes "halcones" le endilgan a Vidal y al neurocientífico a la vez: "No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos".Por la noche, Manes tuvo un gesto de distancia del macrismo, que es ir a un canal que no le haga concesiones en entrevistas, como C5N. Allí, le preguntaron por el cruce con Ritondo y neurocientífico ensayó una defensa sin ataque: