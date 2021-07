La interna de Juntos también se pica en Córdoba y Juez avisa que está "haciendo malabares con la lengua"

El precandidato a Senador en una de las cuatro listas que se presentan en la provincia de Córdoba, Luis Juez calentó un poco más la feroz interna del macrismo que tendrá PASO en 16 de los 24 distritos, al apuntar contra Facundo Manes luego de sus críticas a Horacio Rodríguez Larreta y el PROdeclaró el exembajador de Macri en Ecuador en diálogo con María Laura Santillán, por La Mañana de CNN (CNN Radio).En esa línea le recordó a Manes que “el enemigo es el que hace política con la vacuna, el que habla de los pobres y son todos ricos sin poder justificar su patrimonio, los que nos llevan al peor de los populismo,No conforme, Juez dijo que "si Manes plantea eso es funcional a quién queremos enfrentar”. Consultado sobre la interna en Córdoba donde el macrismo tendrá cuatro listas "radicales" según Juez, buscaron la unidad hasta último momento pero "no se pudo".Juez competirá con Negri para definir quién será el primer candidato a senador de Juntos por la provincia de Córdoba., agregó.Las listas están compuestas por Luis Juez para el Senado y Rodrigo De Loredo -ex Arsat- para Diputados; Mario Negri al Senado y Gustavo Santos -ex ministro de Turismo de Macri- para Diputados; Griselda Baldata (CC-ARI) para el Senado y al legislador provincial, Dante Rossi, para diputado. La cuarto lista lleva para la categoría senador a la ex concejal Laura Sesma (CC-ARI) y al radical Javier Bee Sellares para diputado.En estas legislativas,