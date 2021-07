Santilli parafraseó a Bilardo: "Los nuestros son los de celeste y blanco y los de enfrente de otro equipo, pásensela a los nuestros"

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde el frente Juntos, Diego Santilli, llamó a "no hacerle el caldo gordo al kirchnerismo", instó a impulsar una "primaria sana" y de "ideas", y parafraseó a Carlos Bilardo para atenuar los cruces con Facundo Manes.

Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos. pic.twitter.com/r5oicIVKAJ — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 26, 2021

"Nuestro adversario es el kirchnerismo. No le hagamos el caldo gordo al kirchnerismo. Nosotros tenemos que tener una primaria sana, propositiva. De ideas", enfatizó el exvicejefe de Gobierno porteño durante su recorrido por la ciudad de Hurlingham.A menos de 96 horas de que se oficializara el cierre de listas con las precandidaturas, y luego de los cruces que mantuvo con el neurocientífico, Santilli utilizó una frase del extécnico de la selección nacional para atenuar la escala dentro del propio espacio."Me quedo con una frase de Bilardo: 'Los nuestros son los de celeste y blanco, los de enfrente son de otro equipo. Pásensela a los nuestros'", señaló.Este martes, la exdiputada y líder de la Coalición Cívia, Elisa Carrió, acusó a Manes de mentir "descaradamente", mientras que Cristian Ritondo cruzó al radical tras insinuar irregularidades en el financiamiento de la campaña del exministro de Seguridad porteño.“Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación”. “El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”, apuntó en redes sociales."Tenemos que competir, ver quién tiene una mejor idea, mejor propuesta y que la gente decida, porque se trata de eso. La gente es la que decide. Nuestra forma de hacer las cosas es estar, escuchar y trabajar para solucionar", subrayó Santilli.