Becas Progresar, empleo joven y relanzamiento de Conectar Igualdad, las apuestas del Gobierno para el electorado joven

El Gobierno nacional lanza una nueva etapa de beneficios apuntados para jóvenes de cara a las próximas elecciones legislativas con el apoyo en tres ejes de mayor demanda en este rango etario: Becas Progresar, empleo y Conectar Igualdad.

En las redes, en las calles y también en las urnas: hacé que se escuche tu voz. Si tenés 16 años o más, este año ejercé tu derecho a votar.#TuVozTuVoto#ArgentinaUnida pic.twitter.com/zKJhe1XRyD — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) July 27, 2021

De acuerdo al último relevamiento realizado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados , "las necesidades" del voto joven "son muchas y variadas", aunque existe una clara reveindicación en las iniciativas direccionadas hacia la ampliación e inserción en el mercado estudiantil y laboral."Reclaman medidas sobre promoción del empleo de calidad, becas de estudio y acceso a la vivienda, políticas sociales, culturales, deportivas, educación sexual integral y, los reclamos sobre la defensa de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+ y mayor acceso de jóvenes a la política está más presente en las mujeres. No obstante, valoran positivamente las políticas del gobierno nacional en educación y trabajo, como becas progresar (79,5%), conectar igualdad (73,2), legalización del cannabis industrial para uso medicinal (70,8%), etc", señala el informe de julio 2021.Bajo esta premisa, el Ministerio de Educación habilitará el próximo domingo una nueva etapa de inscripción para acceder a las Becas Progresar."Atento al inicio del segundo semestre o cuatrimestre, según corresponda, resulta oportuno y necesario disponer la reapertura de las inscripciones para las líneas de becas, posibilitando que las y los estudiantes que inician sus estudios en esta etapa soliciten la asignación e igualmente quienes no hubieran podido hacerlo en su oportunidad", detalla la Resolución 2431 publicada este martes en el Boletín Oficial.De esta manera, los alumnos de escuelas secundarias, terciarias y universitarios, al igual que los y las estudiantes de la educación superior en enfermería, podrán acceder a pagos de hasta 9700 pesos por mes, según la clasificación.Otra de las apuestas con la que el Frente de Todos buscará revalorizar su gestión en el electoral juvenil es a través del relanzamiento del programa Conectar Igualdad combinado con el Plan Federal “Juana Manso”.“Nuestro deber es que todas las chicas y chicos tengan acceso a la educación”, enfatizó el presidente Alberto Fernández durante la presentación de la iniciativa que demandó una inversión de 20.000 millones de pesos, y brindará 633 mil netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.Conectar Igualdad fue interrumpido por la administración de Mauricio Macri, decisión que tuvo su impacto en la valoración del voto joven: el 52,9%, de este grupo etario de entre 16 a 30 años, considera que el gobierno de Fernández ha hecho más por los jóvenes, frente a un 31,2% de que la presidencia del exjefe de Gobierno porteño hizo más por ellos, según reveló Zuban Córdoba.La tercera medida de impacto directo en esta franja se oficializará mañana miércoles desde el Parque Industrial de Almirante Brown, y buscará dar solución al alto nivel de desocupación e informalidad que capitaliza la juventud argentina.De acuerdo al último informe de Mercado de Trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) del primer trimestre de 2021, las mujeres y varones de entre 14 a 29 años concentran el mayor porcentaje de desocupación, con 24,9 y 17%, respectivamente.Así, con la puesta en marcha del programa "Te Sumo", el Gobierno nacional triangulará la inserción en el mercado laboral a través de las pymes, por medio de rebajas impositivas y asistencia en el pago de los salarios de trabajadores de entre 18 a 24 años en los primeros 12 meses."En la próxima etapa será necesario discutir de qué manera creamos trabajo y en función de eso poder reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo", subrayó la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, en diálogo con Futurock radio.