Cien familias reclaman asistencia al Gobierno de la Ciudad para afrontar el pago de los alquileres

Unas 100 familias continuan este miércoles con la "ocupación pacífica" de un predio en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro, donde instalaron un asentamiento en reclamo de una solución al problema habitacional ante la imposibilidad de "poder pagar los alquileres".

"No pudimos seguir pagando lo que nos cobraban de alquiler dentro de la villa. Es un problema que se remonta a fines de 2015, cuando muchos de nosotros no pudimos pagar lo que nos pedían por una pieza en este barrio. Cada tres meses nos echan. Hace mucho frío, pero estamos con fuerza, esperando una resolución a nuestro problema", señaló la vocera de las familias ocupantes de los terrenos y militante del Movimiento Popular La Dignidad en el Barrio 3, Mónica Zárate, en diálogo con Télam.El predio tomado está emplazado en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente funcionaba un basural. Los vecinos que acampan en el lugar recibieron el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón."No recibimos respuesta. No nos contestaron desde el Gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta. No nos atienden el teléfono", denunció Zárate.En un comunicado de prensa, las organizaciones señalaron además la "responsabilidad" de la administración porteña de la "integridad física de las mujeres y niños", ante la posibilidad de un desalojo "violento" del predio por parte de la Justicia."Exigimos a (el Jefe de Gobierno) Horacio Rodríguez Larreta y a la fiscalía 11 a cargo de la causa Valeria Messaglia, que detengan el desalojo de las familias y den una urgente solución habitacional a las familias involucradas", enfatizaron desde el predio.