Mario Negri se sinceró y le pidió a su espacio "tener cuidado" para que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) sean "sólo una selección de candidatos" porque "si nos pasamos de vuelta y nos subimos a la pelea entre nosotros, nos podemos ir a la banquina".

Fueron en declaraciones a CNN Radio, el radical cordobés, que compite contra otras tres listas en la interna de JXC, dijo que "hay que tener cuidado en que esto sea solo una selección de candidatos"., remarcó el diputado radical y dijo que él no pierde "el orden de prioridades sobre las demandas del país". No obstante, aclaró que "no hay una interna feroz" en su espacio.