La Ciudad habilitará el empadronamiento de adolescentes para acceder a las vacunas contra el coronavirus

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires hablitará este jueves el empadronamiento de adolescentes de entre 12 a 17 años con condiciones priorizadas para acceder a la vacuna Moderna contra el Covid 19.

Mañana abrimos el empadronamiento para los chicos y chicas de entre 12 y 17 años que tengan condiciones priorizadas para la vacunación. A partir de las 8:30 horas van a poder anotarse para recibir su primera dosis. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 28, 2021

"Mañana abrimos el empadronamiento para los chicos y chicas de entre 12 y 17 años que tengan condiciones priorizadas para la vacunación. A partir de las 8:30 horas van a poder anotarse para recibir su primera dosis", señaló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en redes sociales.La medida se pondrá en marcha luego del inicio de distribución de más de 900 mil dosis de los 3,5 millones de fármacos donados por Estados Unidos, de los cuáles la Ciudad recibirá en esta primera entrega un total de 60.480.La vacunación en este grupo etario incluirá en una primera etapa personas entre 12 a 17 años con:• Diabetes tipo 1 o 2.• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).• Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.• Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.• Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.• Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.• Personas con tuberculosis activa.• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.• Síndrome de Down.• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.El intervalo de aplicación de las dos dosis de Moderna será de 28 días.1) De manera online▸ Ingresá al▸ Completá tus datos y/o los de la persona que ayudes a empadronar.Desde la Ciudad te van a contactar vía mail, SMS o WhatsApp para que elijas un turno cuando haya disponibilidad de vacunas en la Ciudad.Es importante que prestes atención a las vías de comunicación que declaraste en el formulario, y que revises la casilla de Spam o correo no deseado de tu e-mail.Recordá que tenés que empadronarte una sola vez para recibir la primera dosis de la vacuna y no es necesario que vuelvas a hacerlo para recibir la segunda.2) Si tenés dificultades para empadronarte en la web, podés hacerlo a través de la línea telefónica 147▸ Vas a tener que proporcionarle todos tus datos o los de la persona a vacunar, al operador.El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 15.883 nuevos contagios y 471 muertes causadas por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que deja saldo acumulado de 4.891.810 positivos y 104.822 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia.En tanto, el Monitor Público de Vacunación contabilizó 30.983.103 dosis aplicadas, con 6.504.902 personas que completaron el esquema de inmunización."Se ha definido agosto como el mes de las segundas dosis, de priorizar completar el esquema de vacunación, para llegar al 60 por ciento de coberturas con dos dosis”, enfatizó la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, en conferencia de prensa.