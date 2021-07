Rossi: "Es importante que el gobernador Perotti pierda las elecciones internas en Santa Fe"

Agustín Rossi dejará el Ministerio de Defensa para dedicarse de lleno a su campaña a precandidato a senador de Santa Fe, donde enfrentará en una PASO al actual gobernador Omar Perotti, inscripto como aspirante suplente, a quien acusó de hacer "un peronismo alejado del Gobierno nacional" emulando "lo que hace (Juan) Schiaretti en Córdoba", hecho que vinculó al cambio del nombre de su espacio.El saliente ministro sostuvo que "es importante que el gobernador Perotti pierda las elecciones internas en Santa Fe" y marcó que no le consta que Cristina Kirchner y Alberto Fernández estén en la otra lista, pese a que María de los Ángeles Sacnun participa de esa nómina y cercana a la Vicepresidenta. En este sentido, indicó que el gobernador santafecino no va a defender a la ex mandataria en caso de que sea necesario."No me consta que Cristina esté en la otra lista peroexclamó Rossi.En tal sentido explicó que en esta legislativaaseveró Rossi y aseguró que el gobernador tiene el aparato del Estado y que seguramente va a presionar fuerte, pero replicó: "Estoy convencido que los santafecinos van a elegir otro camino".Asimismo, advirtió quePara el ex ministro, "no es bueno para Santa Fe el proyecto de Perotti" y"Perotti quería invisibilizar en la campaña a Alberto y Cristina y luego de las elecciones invisibilizar al Frente de Todos", alertó el dirigente político. El "chivo" apuntó que, expuso el ex ministro."Mis ideas a veces no me han llevado al lugar más cómodo pero me permiten dormir tranquilo", sentenció el precandidato a senador.En otra entrevista, en C5N, sostuvo las críticas a Perotti pero las moderó, al sostener que en Santa Fe hay "una tradición de PASO" legítima, pero que "hay diseños electorales hegemónicos" donde prevalecen "los amigos del gobernador", mientras que lo que se "necesita es más diálogo".