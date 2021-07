Santa Fe: Rodenas pidió licencia sin goce de sueldo y Sacnun llamó a "vencer las políticas de Macri

La vicegobernadora de Santa Fe y precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Alejandra Rodenas, presentó este jueves el pedido de licencia sin goce de sueldo ante la Cámara Alta provincial para focalizar sus actividades en la campaña de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La solicitud, que se extenderá hasta el próximo 12 de septiembre, va en la línea de la postura adoptada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien también ratificó su intención de competir frente a la lista que impulsa el gobernador Omar Perotti con el aval del Gobierno nacional.De esta forma durante agosto y las dos primeras semanas del noveno mes, las sesiones del Senado santafesino serán conducidas por el presidente provisional de la Cámara alta, Rubén Pirola.En tanto, la legisladora María de los Ángeles Sacnun, quien integra la nómina de candidatos patrocinados por el mandatario provincial, lamentó "no haber podido consensuar" una sóla alternativa, al tiempo que enfatizó: "El adversario en esta instancia es el ideario político que llevó a la Argentina al fracaso".“Marcelo Lewandowski es senador provincial y responde al espacio de María Eugenia Bielsa (ex ministra de Desarrollo Territorial, cercana al presidente Alberto Fernández), Roberto Mirabella es una expresión de la voluntad política de (el gobernador) Omar Perotti y en mi caso, pertenezco al espacio que conduce Cristina Fernández de Kirchner”, detalló en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.La actual senadora que buscará este año renovar su banca, señaló además que “la idea es expresar la diversidad que debe tener hoy el Frente" como así también "las características productivas de Santa Fe"."Me hubiera gustado que también confluyera el ministro Agustín Rossi. No fue así” pero "tampoco lo veo como un enemigo", porque "cuando uno escucha a la oposición, están planteando un enorme retroceso, volver a la etapa de Mauricio Macri”, advirtió.Mientras se aguarda por el regreso del presidente Alberto Fernández al país luego de su viaje a Perú para asistir a la ceremonia de asunción de Pedro Castillo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, resuena como la posible candidata a reemplazar a Agustín Rossi en la conducción de la cartera de Defensa."Anoche hablé con el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y cuando vuelva el Presidente me dirán cuándo tengo que dejar el cargo de ministro. Tengo mucho respeto y agradecimiento por Alberto Fernández. Es sobre todo un buen tipo. No me siento alejado de Alberto", señaló este jueves el funcionario en diálgo con El Destape radio.Fernández ratificó desde Lima su "regla ética" por la cuál imposibilitaría a Rossi mantener el cargo nacional."Es una regla ética que puse y quiero preservar. La pérdida de Daniel (Arroyo) y Agustín (Rossi) es muy grande. La pérdida de Victoria Tolosa Paz también es muy grande. Es una regla que me impuse", apuntó el Presidente en una entrevista con C5N.