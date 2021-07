Manes: "No pertenecí al gobierno de Macri ni de Vidal"

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde el frente Juntos, Facundo Manes, enfatizó este jueves que "no perteneció a ningún gobierno de Cambiemos"; ratificó que "viene a renovar la política" y anticipó que le gustaría impulsar al radicalismo para que "tenga un rol mayor" de cara a 2023.

"Vine a hablar del futuro, estoy acá para una nueva agenda. No pertenecí al gobierno de (Mauricio) Macri ni de (María Eugenia) Vidal. Todos fallamos acá", señaló el neurocientífico en diálogo con Urbana Play.Tras formalizar su candidatura el sábado pasado, Manes deberá enfrentar en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a la lista encabezada por el exvicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, escenario que despertó uno nuevo foco de batalla entre dirigentes de la oposición encolumnados detrás del exfuncionario porteño: Elisa Carrió lo tildó de "mitómano" mientras que el diputado Cristian Ritondo lo acusó de "sólo sembrar desconfianza"."Hay una energía enorme en gran parte de la sociedad por ideas nuevas. Me entrené para curar para sanar, no para atacar. Vengo a renovar la política. Creo en la política como herramienta de transformación social", desestimó al ser consultado por las críticas internas.En este sentido, señaló que "es el momento de dar el paso" hacia esta direeción. "No solo mío, de todos los argentinos. Tenemos que probar el tratamiento correcto en Argentina porque está sobre diagnosticada" amplió.En otro tramo de la entrevista, Manes ratificó su "origen radical", aseguró que siempre contó con una "vocación política" y lamentó que Cambiemos "se haya cerrado" durante la era Macri, por lo que anticipó que le gustaría impulsar al partido centenario hacia un "rol mayor" de cara a las elecciones generales de 2023."Tengo un corazoncito radical. Mi familia es radical. La dirigencia radical hace un tiempo me vino a ver y me propuso ser candidato, les contesté que me gustaría que el radicalismo tenga un rol mucho mayor que el que tuvo en Cambiemos. Uno de los problemas que tuvo Cambiemos es que se cerró y no convocó a todos los sectores", sentenció.