Morales culpó a Horacio Rodríguez Larreta por "el clima confrontativo en Juntos por el Cambio"

El gobernador de Jujuy y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, responsabilizó este jueves al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de impulsar ataques contra el precandidato a diputado nacional Facundo Manes, y generar un "clima confrontativo en Juntos por el Cambio".

"Estoy convencido que hay una campaña de desprestigio hacia Facundo Manes. Justo en el momento que convencemos a un radical desde siempre a que incursione en la política, se lo ataca. El problema me parece que está en que si hubiera ingresado por el PRO no habría problemas. Creo que deberían parar con esta campaña que tiene como único responsable a Horacio Rodríguez Larreta", sentenció el mandatario provincial en diálogo con Radio con Vos.Luego de los cruces entre dirigentes encolumnados detras de Diego Santilli, a quienes señalaron a Manes de "mitómano" e incluso de "generar desconfianza" en el propio espacio opositor, Morales acentuó sus críticas hacia Rodríguez Larreta por "creerse el dueño de Juntos por el Cambio"."Se cree el dueño de Juntos por el Cambio. Se ha puesto el traje de presidente ante de serlo. Tiene una lógica muy compleja de construcción, que debería revisarla porque por este camino vamos a debilitar Juntos por el Cambio y a ponerlo en riesgo", advirtió.Además, señaló el arribo de María Eugenia Vidal al distrito porteño, como otro de los "orígenes" de la tensión por la que atraviesa la alianza."Todo esto tiene su origen en la deserción de Vidal, que también es medio rara la campaña porque resulta que es candidata por la Ciudad pero tiene que estar contestando en la Provincia, y Santilli que antes era vicejefe de Gobierno, ahora es candidato en la Provincia", amplió Morales para luego alertar: "Se creen que el electorado es ingenuo".El gobernador de Jujuy reiteró sus acusaciones contra el mandatario porteño al responsabilizarlo de lanzar "toda una estrategia" contra Facundo Manes al tiempo que lo tildó de "haberse metido bastante en el armado de listas del radicalismo en el país"."Se metió bastante en el radicalismo, en el armado y cierre de listas de todo el país para dividirlo. Eso es algo también que ha generado un clima bastante tenso en el partido y que va a generar problemas a futuro", sentenció.En la misma línea, anticipó que si continúan con "los ataques", no se sentará en la mesa nacional de Juntos por Cambio a modo de protesta."Yo creo que se están excendiendo. Si esto sigue así, lo que es llegar a la ruptura", concluyó.