En plena campaña, Carrió denunciará a Facundo Manes

La líder de la Coalición Cívica (CC) y referente de Juntos por el Cambio, Elisa "Lilita" Carrió, confirmó este sábado que denunciará al precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, por haber "mentido descaradamente", en el supuesto ofrecimiento de la vicepresidencia en lista que impulsó en 2015.

"Voy a denunciarlo y ya instruí a mis abogados. No voy a tolerar más. Porque el nuevo contrato moral de la Argentina, que es un estado de la conciencia, del espíritu, está escrito desde agosto del 2002. No es que se firma, no van políticos hipócritas a firmar un documento, sino que es un estado de la conciencia colectiva", anunció la exlegisladora en diálogo con el portal Infobae.A una semana de que se hayan oficializado las listas ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que enfrentará a las nóminas encabezadas por el neurocientífico contra el exvicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, la escalada en el espacio opositor suma un nuevo capítulo de tensión.Días atrás Carrió ratificó que "nunca le hubiera pedido a Manes (la vicepresidencia)" por "razones que a lo mejor no tengo que explicar". "Los que están en el campo científico real de la Argentina saben quién es Manes”, advirtió en una entrevista con LN+."Soy fundadora de Juntos por el Cambio y por eso no estoy dispuesta a que se mienta. Y no estoy dispuesta a que nadie discuta hechos porque hemos sobrepasado los niveles de la mentira a nivel nacional. A nosotros, en la Argentina, nos ha matado la mentira, la falta de autenticidad, de sinceridad, la distorsión de los hechos. Por eso el tema no es Manes, sino la verdad", sentenció.