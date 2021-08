Juntos por el Cambio: Así es el reglamento ético de "no agresión" que impulsa el frente opositor

La alianza opositora entre el PRO, la Coalición Cívica (CC) y la Únión Cívica Radical (UCR), Juntos por el Cambio, atraviesa un nuevo pico de tensión luego de los cruces que se dieron entre el partido centenario, los dirigentes encolumnados detrás de Diego Santilli y la figura del neurocientífico Facundo Manes, lo que derivó en la confección de un reglamento de convivencia en pos de apaciguar los animos,

“El lunes vamos a presentar un código ético de comportamiento en la campaña”, señaló días atrás la titular del PRO, Patricia Bullrich, anuncio que finalmente resultó postergado. “Uno sabe que las cosas se embarran y cuando viene la campaña general si embarras mucho es difícil salir de esa situación”, agegó.El texto titulado “Compromiso ético” según informó el portal Infobae.com, consta de 10 puntos que buscarán "reorganizar" la disputa interna dentro del frente Juntos en un marco de convivencia.“Los candidatos de Juntos por el Cambio -cualquiera sea la denominación que la coalición adopte en cada jurisdicción- defienden y sostienen los principios y valores republicanos y democráticos de gobierno, así como el sistema federal, la libertad individual, la libertad de prensa y la libertad religiosa, el respeto irrestricto a la propiedad privada y a todos los derechos, deberes y garantías enunciados en la Constitución Nacional, el valor del trabajo y del esfuerzo personal, la defensa de los honestos contra las acciones de quienes delinquen, la educación como forma de promoción social, la división de poderes, la independencia de los órganos encargados de administrar justicia y de los organismos de control, la publicidad de los actos de gobierno, la igualdad ante la ley, la rotación de las funciones ejecutivas, la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señala la introducción del "VAR", tal como lo referenció la exministra de Seguridad.2. Transmitiré con claridad mis ideas e iniciativas, expondré las dificultades que desde mi punto de vista existan para llevarlas a cabo y explicaré correctamente por qué considero que el público, según mi criterio, debe preferir mi lista a la de otros candidatos de la coalición o de otros partidos.3. Actuaré y me expresaré en todo momento con respeto y lealtad respecto de mis oponentes internos y del público. No me referiré a ellos con criterios discriminatorios de cualquier tipo, sean de carácter religioso, étnico, de edad, sexual, orientación sexual, identidad de género o pertenencia social. Tampoco promoveré ni me involucraré con ellos en rencillas innecesarias que pudieran afectar el prestigio de nuestra fuerza.4. En los debates, escucharé los argumentos de mi oponente interno, estableceré con él un diálogo sincero y democrático, sin trampas y centrado en el respeto mutuo; valoraré su contribución a la política y le facilitaré las posibilidades de expresarse, sin intentar bloquear o interrumpir sus explicaciones.5. No utilizaré ni instigaré a la utilización de las redes sociales de manera agraviante o desleal ni propiciaré que otros lo hagan por mí respecto de mis oponentes, sea con identidad propia o con personalidad fingida u oculta.6. Procederé con honestidad en la fiscalización de las elecciones, cuidaré y haré cuidar el voto de mi oponente interno tanto como el de mi propia lista.7. No estableceré acuerdos con personas de otros partidos políticos a fin de obtener ventajas sobre mi oponente interno.8. Honraré el compromiso con mi partido, por cuya lista aspiro a ser elegido. En caso de acceder al cargo para el que me presento, permaneceré en el bloque de Juntos por el Cambio hasta el final de mi mandato y cumpliré con su plataforma.9. Una vez definidos los resultados formalmente, los aceptaré con grandeza de espíritu y unificaré esfuerzos con quien fue mi oponente interno para el triunfo de nuestra coalición.10. Cumpliré, antes y después de la elección, con la letra y el espíritu que figura en el enunciado de este compromiso, sus principios y valores.