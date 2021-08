Cafiero resaltó que las vacunas de Pfizer podrían estar en el país para el mes de septiembre

Santiago Cafiero precisó en una entrevista con el programa El Fin de la Metáfora por Radio 10 que tienen altas expectativas para recibir las vacunas de Pfizer en septiembre. Además habló de la campaña y de las distintas cuestiones que abarcará el Frente de Todos en el periodo electoral.“No tenemos mucho para agregar a la interna en Santa Fe.Esto lo sabían todos los ministros, quienes emprendan ese camino tienen que dedicarse completamente a eso", expresó.En tal sentido Cafiero dijo que"Lo que sucedió en Santa Fe es que hay dinámicas políticas que se despliegan en esas provincias y que desde la CABA no se logran dimensionar.explicó.Por otro lado dijo que "a mediados de semana seguramente se definirán los reemplazos de Daniel Arroyo y Agustín Rossi"."Se habló de un modo totalmente denigrante sobre una compañera de trabajo, hacia el Presidente y hacia la Primera Dama.s. Se habló demasiado sobre esto y lo que quedó demostrado es que hay una malicia muy marcada. Cuando uno muestra los datos ya es difícil porque el morbo y la maldad generan muchos más likes y muchos más tuits en las redes"."Cuando se debaten inventos de cuestiones personales lo único que se busca es angustiar, se degrada el debate público. Eso no contribuye a la Argentina que tiene que salir adelante cuando tengamos la vacunación completa, cuando dejemos atrás la pandemia.continuó."El Presidente peleó una a una todas las vacunas, las distribuyó y se aplicaron en todo el territorio nacional. Muchos que dijeron que esto era sencillo, todavía hasta acá no aportaron una solución.En esa línea Cafiero dijo queSobre la circulación de la variante Delta:"El debate de Pfizer, que se quiso plantear como un tema de geopolítica fue siempre bastante absurdo.La Argentina viene dando pasos firmes con la vacunación porque tenemos una gran experiencia en el tema y un calendario que debe ser de los más extensos de la región".Por último dijo que si bien "logramos revertir la tendencia de la inflación no estamos nada conformes. Seguimos implementado medidas para lograr la baja.