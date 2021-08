Jujuy: Morales decretó la vacunación obligatoria para trabajadores públicos y castigos para los rebeldes

obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para todos los trabajadores dependientes de la administración pública provincial y, a la vez, anticipó que tiene previsto firmar este miércoles otra normativa para hacer obligatoria la presentación del carnet que acredita la inoculación para utilizar el transporte público de pasajeros

desde el gobierno jujeño adelantaron que se va a trabajar con los sectores de transporte público para que los usuarios presenten un certificado de vacunación

El gobierno de Jujuy que conduceemitió un decreto que dispone la"A través del Decreto Acuerdo N° 696, el Gobierno de Jujuy dispuso la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para todo los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que se presten servicios", empieza explicando el gobierno norteño sobre la nueva disposición.Además, la administración de Morales, dirigente radical integrante de Juntos por el Cambio, explicó queSegún afirmó el mandatario provincial en conferencia de prensa como balance de la situación sanitaria y epidemiológica, en la segunda ola de contagios “se redujo la mortalidad y la ocupación de camas” en hospitales públicos y privados, lo que es resultado de “la campaña de vacunación, sumada al fortalecimiento del sistema de salud y el respeto a los protocolos sanitarios”., dijo Morales en ocasión de encabezar la presentación de un nuevo informe del Comité Operativo de Emergencias (COE), que fue emitido a través de medios televisivos, radiales y digitales.El artículo 1 de la nueva normativa incluye a los empleados de las entidades autárquicas, organismos centralizados y organismos descentralizados, empresas y sociedad del Estado, “cualquiera sea su situación de revista y lugar en el que presten servicio”. Es decir, todos los trabajadores públicos provinciales están incluidos.Además, ordena que “el personal comprendido que no acredite haber recibido por lo menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente idóneo, no podrá asistir a prestar servicio a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada con la correspondiente pérdida de la remuneración por día no trabajado”.“En este punto -explicó a continuación-, las personas que no estuvieran vacunadas sencillamente lo que tienen que hacer es presentarse al lugar de trabajo y pedir permiso para ir a vacunarse en cualquiera de los centros de vacunación que tiene la provincia”, indicó Morales.En síntesis, “disponemos la obligatoriedad de la vacunación para los empleados públicos y la vuelta al trabajo de todos los empleados públicos”, apuntó el Gobernador al aludir la adhesión a la resolución n° 4 adoptada de forma conjunta por los Ministerios de Salud y Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación “por el cual los empleadores podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores, incluidos los dispensados”.“Es decir que para el no vacunado, le es de aplicación el artículo 2 de la resolución 4 conjunta, pero al mismo tiempo tienen la obligación de ir a vacunarse todos los empleados por el decreto que hemos dictado”, insistió Morales, para entonces sentenciar que “no hay argumentos para no vacunarse”.Pero además el Gobiernolo que minutos después de conocerse el anuncio ya había encontrado eco en las autoridades comunales de La Quiaca, Libertador General San Martín, Calilegua, Pampichuela, Vinalito, El Talar, entre otras.Finalmente,. "Voy a firmar un decreto para obligar a todas las personas que usen el transporte público a que presenten el carnet de vacunación”, expresó Morales.“Vamos a trabajar mañana y pasado mañana con las empresas de transporte público de toda la provincia para que tengan los mecanismos de control y también será con los municipios y sus agentes”, adelantó el Gobernador de Jujuy.