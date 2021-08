Cómo retornan las clases presenciales en las provincias y CABA, mientras crece la alarma por la variante delta

Las provincias deretomaron a partir de este lunes a las clases presenciales con protocolos sanitarios a raíz de la pandemia de coronavirus tras el receso escolar de invierno.En tanto, en laeste lunes regresan las clases en todos los niveles con el esquema previo a las vacaciones y se empezará a implementar además un plan para que los colegios regresen paulatinamente a la normalidad previa a la pandemia, con poco o nulo distanciamiento vía burbujas.Mientras avanza la vacunación y se mantiene la meseta sobre la cantidad de casos diarios de, se vislumbra cierta vuelta a lo que parece asemejarse a la normalidad. Tras una vuelta a la presencialidad interrumpida por el rebrote de la segunda ola, este año comenzó nuevamente el dictado de clases de manera presencial pero esta vez de la mano del avance del Plan de Vacunación que ya incluye a menores de edad y la completitud de los esquemas en mayores, algo que era impensado a principios del año.La normativa en tormo a las clases continúa atada a la situación sanitaria, es decir que ningún esquema en este contexto de pandemia es fijo y debe estar atento a la coyuntura. En este punto vale remarcar que el escenario que involucra a la variante Delta, la variante más contagiosa detectada hasta el momento, agrega un elemento de preocupación. Mientras que todos los expertos señalan que será inevitable su arribo al país (de hecho ya hay casos y se teme que haya circulación comunitaria), el objetivo es demorar el máximo posible su esparcimiento.Así cada jurisdicción tiene su librito para planificar la vuelta a las aulas. Lo más contrastante es lo establecido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo establecido por la Provincia: El jefe de Gobierno porteño,lanzó su plan que reanudará a partir de agosto y en forma gradual la presencialidad total en las escuelas, en base a un esquema escalonado que será obligatorio y en el que los alumnos secundarios serán los primeros en volver a las aulas.El almanaque dearrancará con los estudiantes de los últimos años del nivel medio común y técnico y se implementará desde el 4 de agosto, ya que el 2 y el 3 de habrá mesas de examen. Es decir, desde el 4 volverán a la rutina habitual los alumnos de 4to y 5to año de secundaria, los de 5to y 6to año de técnica; en tanto que el 9 de agosto regresarán los restantes cursos de 1ero, 2do y 3ro de secundaria y 1ero, 2do, 3ero y 4to de secundarias técnicas. Una vez completado ese escalón, desde el 17 de agosto retornarán los chicos y las chicas del nivel primario, los de modalidad especial, los de escuela para adultos, los del nivel superior no universitario y de los Centros de Formación Profesional. Y el 23 de agosto será la fecha para el regreso de los niños y niñas del nivel inicial.En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernadoranunció que tras el receso invernal,Así, un total de 4.150.000 alumnos que cursan sus estudios en un total de 16 mil establecimientos regresarán a clases presenciales "cuidadas" en contexto de pandemia.De esta manera,. Así las cosas el regreso a las aulas se dará en el marco del Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las Clases presenciales, acordado con gremios y el resto de la comunidad educativa el año pasado. Para ello, desde 2020 la provincia llevó adelante el Programa Escuelas a la Obra, a través del cual se llevaron a cabo más de 3.000 trabajos de infraestructura. Al respecto, desde el Ejecutivo aclararon que "se continuará trabajando con distanciamiento, barbijos, ventilación y medidores de oxígeno" y remarcaron: "Volvemos a la presencialidad cuidada porque a los chicos hay que cuidarlos".Las clases en la provincia de Buenos Aires se dictarán, nuevamente, mediante elEs decir, una semana concurre al establecimiento la mitad de un curso y estudiarán desde sus casas la semana siguiente. El Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales establece pautas para la organización institucional de las escuelas para posibilitar el distanciamiento social, la adecuada circulación de aire, la limpieza y desinfección de los establecimientos y la higiene personal.Entre las pautas generales de cuidado, se encuentran el uso obligatorio de tapabocas para estudiantes, docentes y auxiliares; la distancia social entre estudiantes y docentes, de al menos de un metro y medio entre estudiantes y de dos metros del docente en el aula, y de otros dos metros en espacios comunes. Este punto del distanciamiento es una de las principales diferencias con Ciudad, incluso el propio ministro de Educación de la Nación,cuestionó: “Que expliquen por qué eliminan la distancia social".En este marco, este lunes enretomarán las clases presenciales todos los niveles y modalidades del sistema educativo con el sistema de burbujas en escuelas de matrículas elevadas y cada grado o sección se dividirá en dos grupos, que se alternarán una semana cada uno en la presencialidad.Endonde las vacaciones escolares de invierno terminaron el 17 de julio, las clases se retomarán este lunes, dado que las escuelas dedicaron estas dos semanas a un ciclo virtual para "fortalecimiento educativo" de alumnos que no hayan acreditado los conocimientos necesarios. Enlos alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y técnico retornarán a clases este lunes, tras el receso invernal que se extendió una semana más a raíz de las jornadas pedagógicas para instrumentar los criterios de promoción, evaluación, acreditación y cierre.También mañana retoman las clases. Y según el cronograma de vacaciones escolares de invierno, la semana del 26 de julio retornaron a clases, que iniciaron sus vacaciones el 12 de julio.Enlas clases se reiniciaron con presencialidad en todos los niveles y la ampliación del tiempo de los alumnos en las escuelas de una hora en el nivel primario y de dos en el secundario. En, retomaron la presencialidad de alternancia, con el incremento de una hora más de clase en los niveles primario y secundario. Enlas clases presenciales volvieron de manera parcial, con horarios reducidos y de forma progresiva y no obligatoria. En tanto, ense reanudaron con la carga horaria completa.Por su parte, enretornaron las clases presenciales todos los días con protocolos. En230.584 alumnos de todos los niveles volvieron a las aulas con el protocolo de presencialidad cuidada y el sistema combinado de clases virtuales y presenciales, en forma alternada, según voceros de Educación provincial. También regresaron encon la asistencia de todo el trayecto educativo obligatorio, que va de las salas de 3 años hasta el secundario completo. En, las clases regresaron con modalidades presencial, virtual o combinada y los tutores podrán elegir cualquier modalidad o combinar ambos sistemas de enseñanza, previa comunicación con sus escuelas.Por su parte, lahabía establecido el regreso a las aulas el jueves 29 de julio, tras el receso invernal y de las jornadas institucionales previstas entre el 26 y el 28. A su vez, los alumnos devolvieron a las clases con un sistema bimodal virtual y presencial.