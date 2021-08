Florencia Peña en Olivos: repudio y pedido de exclusión a Fernando Iglesias de Diputados por dichos "misóginos"

Mientras en la coalición opositora salen a bancar al legislador machista, incluso mujeres "dialoguistas" como María Eugenia Vidal, distintos colectivos y organizaciones de la sociedad civil repudiaron a Iglesias y, a su vez, podría haber presentaciones en la justicia y se anticipan solicitudes para expulsarlo de la Cámara de Diputados

No termina el escándalo desatado por los ataques de dirigentes de Juntos por el Cambio y masivas cuentas troll contra Florencia Peña tras conocerse que mantuvo una reunión matutina el año pasado con el presidente Alberto Fernández en Olivos para reclamarle ayuda a artistas debido a las consecuencias de la pandemia.Por un lado,, tras haber mantenido un encuentro con Fernández en Olivos junto a otros representantes del ambiente artístico en mayo del año pasado. También r"Desde Mujeres Gobernando rechazamos y repudiamos la violencia hacia las mujeres y disidencias y damos nuestro apoyo a @Flor_de_P y a todas aquellas que son agredidas por distintos medios", expresó el colectivo a través de su cuenta de Twitter.Y agregaron que "las expresiones de misoginia y violencia de género vertidas en las redes sociales y medios de comunicación son actitudes que deberían estar desterradas en nuestras instituciones democráticas y no deben ser normalizadas"."La sexualización de las mujeres como forma de impugnar sus opiniones no es novedad en nuestro país. Este mecanismo busca excluirnos de la participación pública y negar nuestras voces. Estamos convencidas de que en la construcción democrática no debe haber lugar para la violencia de género", continuaron.Por su parte, la secretaria Legal y Técnica,; y la ministra de las Mujeres,, publicaron contundentes mensajes en sus cuentas de Twitter."Misóginos y violentos. Necesitan destruir y lastimar; ensucian todo. No reconocen límites. Mi solidaridad con Florencia Peña @Flor_de_P", afirmó Ibarra, mientras que Gómez Alcorta sostuvo que "una vez más Fernando Iglesias es noticia por sus dichos misóginos" y añadió no se puede y ni debe "normalizarlo"."El diputado Iglesias es un representante del pueblo y sus posicionamientos son los de un funcionario público, con la responsabilidad que ello exige", expresó la ministra de la cartera de géneros.También se expresó la asesora presidencialexpresó en su cuenta de Twitter: "Misoginia como arma de disciplinamiento político. Ya no lo toleramos mas. Nunca más".Los repudios se suman a los expresados anoche por los colectivos Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas, quienes expresaron su “rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante; pero que ocurre sistemáticamente”.También se sumó hoy a las críticas contra Fernando Iglesias el ministro de Hábitat,: "Se lo comió el personaje, está en su naturaleza ser misógino y machirulo", dijo el funcionario en declaraciones a FM La Patriada.Luego de expresar su descargo ayer cuando denunció una operación política en su contra a través de “call centers” que la hicieron tendencia en redes como si fuera la amante del Presidente por haber visitado la quinta de Olivos durante el 2020, Peña confirmó mantuvo una reunión para buscarle una solución a los problemas que atravesaban los actores y no descartó iniciar una demanda contra el diputado nacional de JXC, que lejos está de disculparse., aseguró Peña en un par de entrevistas que realizó, en las que, concretamente, se refirió a las expresiones del legislador que dijo que este tipo de “escándalos sexuales”, por la reunión de la actriz con el mandatario, solo ocurrieron “con el peronismo”.Pese a sus reiterados comportamientos violentos y particularmente misóginos, Peña es candidato a revalidar su banca desde Juntos por el Cambio en la lista que encabeza Vidal, quien lo defendió anoche.Sin embargo, antes deberá eludir ser expulsado. Es que"Es momento de decir basta. Las mujeres no queremos más a este sujeto en la Cámara baja. Llegó el momento de decir basta", sostuvo la legisladora por la ciudad de Buenos Aires en diálogo con Radio 10.En ese marco, Cerruti anticipó que presentará una medida disciplinaria "para que la cámara baja lo trate" en las próximas sesiones al advertir que"Tenemos que reunir la mayor cantidad de voluntades posibles por esta lucha. Incluyendo a compañeras del bloque opositor. No podemos permitir más estos discursos machistas, misóginos, del siglo pasado, como los de Fernando Iglesias", enfatizó Cerruti.