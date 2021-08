Memorándum: con tres nuevos pedidos de nulidad, sigue la audiencia que inició Cristina Kirchner y tiembla la causa

continúan este miércoles las audiencias públicas ante el TOF 8 y habrá más pedidos del mismo tipo

rechazar todos los planteos (si así lo hace el fiscal Colombo) y ordenar la realización del juicio oral; sobreseer a todos los acusados por inexistencia de delito; o determinar la nulidad de lo todo actuado con la denuncia de Nisman y el camino Bonadio-Hornos-Borinsky, como pidió Cristina

A tres semanas del contundente alegato de la vicepresidentapara exigir la nulidad de la causapor entender que las actuaciones estuvieron viciadas de parcialidad debido a las múltiples reuniones entrey los camaristas que reabrieron el expediente y habilitaron la maniobra del fallecido juezEste miércoles habrásobre un presunto intento de encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA a través del nunca materializado memorándum de entendimiento con Irán.Ante el Tribunal Oral Federal 8 (8) y en sintonía con el planteo que hizo CFK,. Luego, quedó la cancha abierta para la maniobra de Bonadio.El TOF8 aceptó analizar este tema a raíz de que este año se conocieron las visitas de ambos camaristas a la residencia presidencial y la casa de Gobierno en forma contemporánea con sus decisiones claves en este caso, todo cuando Macri tenía interés directo e incluso hablaba del tema en televisión.Como explicó Política Argentina , será clave, una vez que terminen de exponer todos los imputados, la palabra del fiscal de juicio,. Eso podría ocurrir la próxima semana o la siguiente.La postura de Colombo no será vinculante, pero si el acusador apoya planteos de nulidad el peso sobre las espaldas de los juecesserá importante. Hasta ahora el fiscal respaldó la realización de la audiencia pública y pidió numerosas medidas de prueba vinculadas con la actuación de Borinsky y Hornos.El resultado final de lo que diga el fiscal y lo que resuelvan los jueces se conocería en las dos o tres próximas semanas. Los escenarios, como repasó Política Argentina acá, son tres Si el TOF 8 acepta el planteo de la Vicepresidenta y dictamina la nulidad de todo lo actuado, principalmente, por las reuniones entre Macri y los camaristas que intervinieron en la investigación, se configura un duro golpe para Comodoro Py y las consecuencias de la actividad de la "mesa judicial M", también investigada.Es que, básicamente, las reuniones entre el ex presidente y los integrantes de Casación se produjeron no sólo cuando estos últimos tomaban decisiones sustanciales sobre la causa Irán, sino también sobre otros expedientes centrales impulsados durante el mandato de Juntos por el Cambio.Es que los jueces de la Casación Borinsky y Hornos se reunieron con Macri 18 y 6 veces, respectivamente, entre Casa Rosada y Olivos. Fue en secreto, como se corroboró, ya que esas visitas fue borradas o jamás incluidas en el Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior de la Nación.Pero lo más grave,. No no sólo contra Cristina Kirchner en persona, sino en otros expedientes que van Acá Política Argentina repasó todas las reuniones entre Hornos y/o Borinsky y Macri y su vínculo cronológico con decisiones judiciales.