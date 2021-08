Larreta arengó a Santilli y la lista PRO con una canción de Rocky en un club de rugby

el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "bajó" al conurbano bonaerense donde no gobierna para arengar en un club de Rugby a su ex compañero de gestión Diego Santilli, ahora aspirante a una diputación por la provincia de Buenos Aires, y echó mano para ello a la banda sonora de Rocky, el famoso boxeador estadounidense de las películas

Agregó que "hay que dar todo” y concluyó con un tono más de arenga con que "desde hoy ya hay que ir a buscar votos”, frase que dio pie a que el encargado de la música ponga de fondo la canción “Eye of tiger”, la banda sonora de Rocky producida por la famoso y setentosa banda de hard rock norteamericano Survivor

La dura interna que atraviesan Juntos y Juntos por el Cambio - depende desde que jurisdicción electoral uno lo mire - y el enroque de quienes fueron funcionarios a uno y otro lado de la General Paz para ser candidatos de la otra vereda parecen llevar a novedosas actividades de campaña. En este caso,Es que ayer por la mañana y el mediodía, el alcalde de CABA reunió a candidatos, algunos intendentes PRO y un nutrido grupo de funcionarios porteños en el Club de Rugby Lanús, bajo la conducción de campaña del "Colo" que le realiza el intendente localEl discurso de Larreta fue breve, conciso y motivacional, según pudo saber este medio., marcó de cara a lo que es una elección legislativa pero en un panorama en el que él ya se presenta como aspirante presidencial 2023."Tenemos una oportunidad histórica”, siguió en línea con el discurso de que el comicio legislativo es para "frenar el avance del kirchnerismo".Larreta viene de "cobrar", en términos también pugilísticos, a manos de, los radicales que se presentan actualmente como posibles presidenciables. El alcalde porteño se puso el traje conciliador y marcó la importancia de llevar la interna adelante “con buenos modos”, porque,A su turno, Grindetti, como jefe de campaña de Santilli, siguió el tono de HRL y pidió competir con respeto, “sin contestar ataques” y “con propuestas”. El precandidato, a quien todos llaman "Colo" por su pelo, buscó garantizarse el apoyo de intendentes y posibles candidatos -como el ex ministro de Seguridad bonaerense,- con una promesa a futuro. “El candidato a gobernador en 2023 va a ser el que mejor esté en ese momento”, dijo, sin bajarse pero tampoco subirse antes de tiempo, como viene haciendo Larreta.Además de la segunda aspirante el la lista que encabeza Santilli, Graciela Ocaña, y los diputados Ritondo, Silvia Lospennato y Mercedes Joury, estuvieron en Lanús una gran cantidad de funcionarios de Larreta: la ministra de Espacio Público, Clara “Maki” Muzzio (con look casual); la de Desarrollo Humanos, María Migliore (que quiere, valga la redundancia, popularizar su agrupación “La Popular”); el secretario de Transporte, Juan José Méndez; el secretario de Comunicación, Federico Di Benedetto; Alejandro “el conejo” Gómez (ex ministro de Cultura bonaerense y a cargo de los segmentos de la campaña) y hasta Matías Lanusse, de la Agencia Gubernamental de Control y ex funcionario vidalista. También estaba Rosendo Grobocopatel, coordinador de la comunicación del PRO y ex asesor de Marcos Peña.También hubo algunos intendentes, como(La Plata), además de Grindetti en otro rol. Faltó con aviso, de Tres de Febrero, pero sí estaba su mujer, la senadora bonaerense Daniela Reich, quien va por su reelección. Faltazo de, que ayer volvió a expresarse disconforme con lo que pasa en Juntos, pero en concreto no se sabe siquiera si lo invitaron.