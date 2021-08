Zannini aseguró que la causa fue "un disparate farsesco que sigue un libreto dictado desde fuera del Poder Judicial"

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, sostuvo hoy que la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA fue un "armado" del gobierno de Cambiemos, durante el cual hubo un "apagón institucional" y se buscó "proscribir" a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.sostuvo Zannini, al exponer en la segunda audiencia ante el Tribunal Ora Federal 8, que debe resolver si declara nula la investigación abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.Zannini participó de manera virtual de la segunda audiencia oral y pública, en la que también hablaron otros dos procesados en la causa, el senador por el Frente de Todos Oscar Parrilli y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona. Los jueces habían escuchado en una primera audiencia previa a la feria judicial de invierno a la Vicepresidenta, quien calificó al caso como un, conceptos retomados ahora por Zannini.La causa por el Memorándum, en la que estuvo detenido con prisión preventiva, esdijo el funcionario nacional.continuó en relación al gobierno de Mauricio Macri y esto "no hubiera sido posible sin la perversión de unos pocos estratégicamente ubicados miembros del Poder Judicial". Zannini reclamó a los jueces que "sean valientes, no cedan a las presiones y apliquen la ley sin temor al ruido mediático".agregó en relación al excanciller fallecido y que también estuvo procesado.Zannini se dirigió a los jueces del Tribunal Oral Federal 8 y les dijo:La audiencia abrió con la defensa del procurador del Tesoro de la Nación, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, quien sostuvo que hubo una "maniobra fraudulenta" con participación del "Poder Ejecutivo y el Poder Judicial" en la reapertura de la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA., afirmó el abogado"Ya no queda ninguna duda" de que los jueces de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky "mantenían reuniones con quien ejercía la máxima autoridad del Poder Ejecutivo", agregó el abogado en alusión al expresidente Mauricio Macri.La causa por la firma del Memorándum "francamente jamás debió haber llegado a esta instancia", de preparación de juicio oral, dijo además. La segunda audiencia comenzó pasadas las 9 con ausencia de las partes querellantes de la DAIA y dos familiares de víctimasEl último día hábil previo al inicio de la feria judicial se realizó la primera parte de la audiencia y expuso la Vicepresidenta, procesada en el caso y que reclama la nulidad.