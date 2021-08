"Me pareció una linda idea que Uds elijan la foto de mis boletas": Cómo fue el lanzamiento de Cinthia Fernández

La panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires desde el partido "Unite por la libertad y la dignidad", Cinthia Fernández, presentó este lunes el diseño final de la lista con la que competirá en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Levante la mano quien cree que #alverso pone a fabricar la Sputnik V para tapar la cantidad de vacunas que NUNCA LLEGARON!!!



🙋‍♀️/ 🙋‍♀️🙋🏼🙋‍♀️🙋🏽‍♂️ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) August 3, 2021

"Y así quedó la foto que Uds eligieron. Ahora queda la elección más importante . Se que puedo hacerlo, sé que con todo lo que vivo a diario puedo ayudar a muchas mujeres y también a esos hombres que en su minoría sufren las falencias de los Tiempos de la JUSTICIA . Arribaaaaaa que se puede. A volverlos locos a estos del poder para que LABUREN de una vez por todas!", anunció en redes sociales.Fernández ocupa el segundo lugar de la nómina encabezada por José Alejandro Bonacci, el dirigente identificado por el peronismo, quien le hizo el ofrecimiento electoral, ahora bajo el sello que utilizó dos años el referente liberal, José Luis Espert, para su candidatura a presidente.Por medio de Instagram, la exvedette lanzó una convocatoria para que entre sus 5,2 millones de seguidores elijan por la foto que finalmente quedó plasmada en la boleta, al asegurar que "quiero hacer todo lo que un político no hace, desde el gesto mínimo, como este , hasta pelear por las cosas que a ellos no les importa"."Me pareció una linda idea que Uds elijan la foto de mis boletas. Si yo voy a darle voz y pelear por los derechos de las mujeres que estamos MUY SOLAS, y si yo voy a pelear por los derechos de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, así como también la minoría de hombres que sufren esta situación, quiero que se sientan identificados desde el vamos. Que Uds sean parte de todo. Quiero hacer todo lo que un político no hace, desde el gesto mínimo, como este , hasta pelear por las cosas que a ellos no les importa, no se ocupan, y no son negocio, como ha de ser todo lo relacionado a los chicos… saben porque? porque no votan. Pero se olvidaron que las mamás votamos. Quiero ser una molestia para ellos para que de una vez por todas se preocupen y ocupen de los temas de familia. Así que todo suyo. Que foto elige 1, 2 o 3 ?", lanzó en la publicación del domingo que alcanzó 72.354 likes.Ya como candida precandidata, Cinthia Fernández fue blanco de críticas en Twitter, después de desaprobar el anuncio dado a conocer por el Fondo Ruso de Inversión Directa y Laboratorios Richmond sobre el inicio de circulación de las primeras 150 mil dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V en el país."Levante la mano quien cree que #alverso pone a fabricar la Sputnik V para tapar la cantidad de vacunas que NUNCA LLEGARON!!!", advirtió la exparticipante de Showmatch.