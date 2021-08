Al igual que Losada, Santilli aseguró que los chicos no pueden ir a las plazas porque hay narcos que venden droga a cualquier hora

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde el frente Juntos, Diego Santilli, aseguró este miércoles que ante el escenario de inseguridad que presenta el distrito bonaerense, “los chicos no pueden ir a las plazas".

"Los chicos no pueden ir a las plazas porque hay narcos que venden droga a cualquier hora. Así no se puede vivir", apuntó el exvicejefe de Gobierno porteño, durante su recorrido por el partido de Malvinas Argentinas.El diágnostico de Santilli tiene lugar una semana después de que la precandidata a senadora desde el PRO por la provincia de Santa Fe, Carolina Losada, haya hecho la misma advertencia en relación a su jurisdicción."Los chicos sueñan con ser narcos o sicarios en Santa Fe. No puede ser lo que sucede. Siempre hay otra salida”, señaló la exconductora de América TV en diálogo con CNN Radio.Acompañado de la legisladora Graciela Ocaña, quien secunda en la lista, Santilli amplió: "En cada distrito que recorremos, los vecinos no paran de relatarnos los problemas de inseguridad que hay. Hoy una vecina nos contó que tuvo que elegir el tamaño del perro para que cuide de sus hijos".En otro tramo de su recorrida, el exministro de Seguridad porteño elogió de forma indirecta a Jesús Cariglino, al asegurar que Malvinas Argentinas "era un distrito pionero en la materia", pero que ahora "todos coinciden en que se vino abajo la calidad y la atención"."Durante esta pandemia quedaron muy expuestas las falencias", sentenció.