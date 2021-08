Resuelven qué deberán hacer los enfermos Covid o contactos estrechos en las PASO y elecciones generales

“La indicación es que no vayan a votar”

A poco mas de un mes de las elecciones legislativas primarias, que se celebrarán el próximo 12 de septiembre,, aseguró, titular de la Dirección Nacional Electoral (DNE), y agregó que esa misma indicaciónLa funcionaria enfatizó que "para las personas que estén con síntomas de Covid-19 o aislados por contacto estrecho la indicación es que no vayan a votar", según sus declaraciones a El Destape Radio.Un punto central es cuál es el argumento legal para que dichas personas, aquellos que falten a votar por Covid, no reciban sanciones. Quido reconoció quey que el argumento, lógicamente,En línea con el protocolo sanitario publicado el pasado martes que regirá las elecciones con el fin de evitar contagios de coronavirus, la funcionaria nacional confirmó que habrá “modificaciones mínimas” en el proceso electoral que conoce la gente, como la figura del “facilitador sanitario” que controlará el cumplimiento de las medidas sanitarias. Por su parte, indicó que el horario de las elecciones será el mismo que en elecciones anteriores.Con respecto al aforo, Quido confirmó el establecimiento de las ocho mesas por centro de votación para evitar aglomeraciones, que no solo serán escuelas sino también espacios abiertos como clubes y canchas, según la disposición de cada distrito. Por su parte, adelantó que esa modalidad se implementará en la Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos bonaerenses.En este sentido, la funcionaria indicó que el objetivo es que haya "un aumento de establecimientos de votación" para facilitar el cumplimiento del distanciamiento social de todos los participantes del acto electoral, que incluye tanto a las autoridades de mesa y demás personal como a los ciudadanos. "En estas elecciones pasamos de 14.800 a cerca de 17 mil" centros de votación afectados a los comicios, precisó la funcionaria.Según el cronograma electoral, el 13 de agosto se publicará el padrón definitivo con los lugares de votación para las elecciones primarias del 12 de septiembre y las generales del 14 de noviembre.